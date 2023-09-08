Загальні втрати серед особового складу ворожої армії становлять 267 540 осіб.

Збройні сили України вже 562 дні захищають українців від повномасштабної війни РФ. За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 640 окупантів.

Як повідомляє Генштаб, загальні бойові втрати противника станом на ранок 8 вересня орієнтовно склали близько 267 540 осіб.

Крім того, українські військові знищили:

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танків ‒ 4529 (+23 одиниці за минулу добу);

бойових броньованих машин ‒ 8726 (+23);

артилерійських систем – 5753 (+31);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4570 (+29);

РСЗВ – 754 (+1);

засоби ППО ‒ 507 (+1);

автомобільної техніки та автоцистерн – 8264 (+47);

спеціальна техніка ‒ 860 (+1).

Крім того, від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України знищено ворожих 315 літаків, 316 гелікоптерів, 1455 крилатих ракет, 19 кораблів /катерів.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, 7 вересня, авіація ЗСУ завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також по позиціях зенітно-ракетних комплексів російських окупаційних військ.

Захисники з підрозділів ракетних військ та артилерії уразили 1 склад боєприпасів, 6 артилерійських засобів, 2 пункти управління, 2 зенітно-ракетних комплекси ворога.

ЗСУ біля Бахмута витісняють противника із займаних позицій. Успіхи є південніше Роботиного та на південь від Бахмута.

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