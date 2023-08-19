Рамасвамі вважає, що треба віддати Росії частину Донбасу, і не брати Україну в НАТО. В обмін на це Путін повинен вийти з військового альянсу з Китаєм.

Індійсько-американський законодавець Вівек Рамасвамі, який збирається змагатися з Дональдом Трампом на праймеріз республіканців на виборах президента США, розповів про свої плани із завершення війни в Україні.

Як повідомляє NDTV, зокрема, основною своєю метою метою він назвав вихід Росії з альянсу з Китаєм. Рамасвамі заявив, що російсько-китайський військовий альянс є "найбільшою військовою загрозою" для США і додав, що взаємодія США з Україною штовхає Росію в "китайські обійми".

"Російсько-китайський військовий альянс є найбільшою військовою загрозою, з якою ми сьогодні стикаємося. Гіперзвуковий ракетний потенціал, ядерний потенціал у Росії набагато випереджає нас і Китай. І військово-морський потенціал Китаю попереду нашого… Найгірше те, що наші дії в Україні ще більше штовхають Росію в обійми Китаю", - сказав Рамасвамі.

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Тож переляканий республіканець заявив, що зробить все для послаблення цього альянсу і згоден на поступки Путіну.

"Отже, моя зовнішня політика зосереджена на послабленні цього альянсу. Я б заморозив нинішні лінії контролю, і це залишило б частину Донбасу за Росією. Я б також узяв на себе зобов’язання щодо того, що Україна не стане членом НАТО. Наша мета не програш Путіна, наша мета повинна полягати в тому, щоб Америка виграла", - сказав Рамасвамі.

Заяви інших кандидатів у президенти США про війну в Україні

Головний претендент на висування від республіканської партіхї Дональд Трамп заявляв, що, ставши президентом, завершить війну в Україні за 24 години. При цьому, за його "формулою миру", Україна має відмовитися від частини своїх територій.

Ще один кандидат від республіканців, Роберт ДеСантіс, назвав війну в Україні "територіальною суперечкою" і критикував США за військову допомогу Україні.

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