Путінський режим використовує перевірені часом трюки для маніпулювання виборами.

Під час триденних виборів, які не залишають місця для сумнівів, президент Росії Володимир Путін у неділю виграє п'ятий термін, що дасть йому змогу залишатися при владі до 2030 року - а якщо він буде балотуватися знову, то і до 2036 року.

Але багато аналітиків вважають, що 71-річний автократ правитиме країною з населенням 146 мільйонів осіб довічно, пише The Washington Post.

Путінський режим використовує перевірені часом трюки для маніпулювання виборами, наприклад, організовує громадські виступи за те, щоб лідер залишився.

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Змінивши 24 роки тому Бориса Єльцина, який пішов у відставку, Путін неухильно руйнує демократичні інститути, залишаючи під жорстким державним контролем засоби масової інформації, суди, парламент, який штампує все підряд, і приручену виборчу комісію. Підконтрольні Кремлю ЗМІ поширюють пропаганду, щоб переконати росіян у тому, що тільки Путін може гарантувати стабільність.

Вибори проходять протягом трьох днів, що залишає ворота широко відкритими для фальсифікації бюлетенів. У 27 російських регіонах і двох колишніх регіонах України виборці можуть скористатися широко критикованою непрозорою системою онлайн-голосування, яка не має можливості перевірити голоси.

Використання онлайн-голосування в кількох регіонах на виборах до законодавчих органів 2021 року принесло перемогу дев'яти прокремлівським кандидатам, які програли під час голосування на паперових носіях.

Державні службовці та працівники державних підприємств забезпечують значну підтримку Кремля, багато хто з них є бенефіціарами закритої, корумпованої системи. Щоб забезпечити лояльність, їм наказують показувати начальству фотографії з мобільних телефонів, які підтверджують, що вони голосували за кремлівських кандидатів.

Якщо Путін упевнений у перемозі, чому вибори мають значення

Для Путіна мета виборів - здобути видимість легітимності, що дозволить йому заявити про масову підтримку війни Росії проти України. Російські працівники виборчих комісій та озброєна охорона стукають у двері й вимагають, щоб люди голосували на окупованих територіях.

Вибори цього року також знаменують собою кінець більш раціональної епохи, ніж п'ять років тому, коли навіть деякі прокремлівські аналітики вважали, що Путін передасть владу наступнику.

Попри авторитарний контроль Путіна, Кремль чуйно реагує на потенційні ризики, пам'ятаючи про масові протести в Білорусі проти президента Олександра Лукашенка 2020 року, коли він утримався при владі завдяки маніпуляціям на виборах. З 2020 року Кремль невпинно працює над придушенням інакомислення, заарештовуючи тисячі опозиціонерів.

Хто балотується проти Путіна

До виборів допущено лише трьох кандидатів від дружніх Кремлю партій, кооптованих для створення видимості легітимності. Режим використовує їх, щоб розділити і роздрібнити будь-яку реальну опозицію.

У лютневому опитуванні незалежного агентства "Левада-центр" росіян попросили назвати політика, якому вони довіряють: 52 відсотки назвали Путіна; 3 відсотки - Слуцького; Харитонова і Даванкова назвали по 1 відсотку.

Двох антивоєнних кандидатів, Катерину Дунцову і Бориса Надєждіна, не допустили до виборів після того, як Центральна виборча комісія виявила помилки в підписах, необхідних для отримання місця в бюлетені. У 2006 році комісія скасувала можливість голосувати проти всіх кандидатів, усунувши ризик протестних голосів.

Чи можливі протести

Головного суперника Путіна, Олексія Навального, який посідав чільне місце на президентських виборах у Росії, позбавили права балотуватися проти Путіна 2018 року і посадили до в'язниці 2021 року. Він помер у віці 47 років у так званій колонії "Полярний вовк" у Ямало-Ненецькому окрузі на півночі Росії. Влада заявила, що він помер із природних причин, а Кремль відкинув звинувачення в тому, що Навального було вбито.

Його останнім політичним актом із в'язниці став заклик до прихильників приєднатися до тонкої акції протесту, відомої як "Полудень проти Путіна", і масово прийти на виборчі дільниці опівдні неділі, в останній день голосування, щоб продемонструвати своє неприйняття Путіна.

Вибори в Росії - деталі

За словами людей, близьких до адміністрації президента РФ і уряду, після виборів цього тижня Володимир Путін може вперше з 2020 року провести значні перестановки в уряді.

Хоча Кремль ще не затвердив список імен і призначень, імовірні кілька змін, оскільки президент прагне оновити свою команду на початку чергового шестирічного терміну перебування при владі.

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