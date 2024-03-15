За словами російського правозахисника, спостерігачів на "виборах" теж майже немає.

В Росії сьогодні, 15 березня, розпочалися так звані президентські вибори. Вже в перший день було зафіксовано багато порушень щодо правил проведення голосування. Про це розповів керівник загальноросійського громадського руху на захист прав виборців "Голос", який включений до реєстру іноземних агентів Станіслав Андрійчук.

"Перший день голосування стартував і все йде рівно так, як ми і попереджали - з самого ранку величезна кількість голосуючих під примусом, відсутність спостерігачів і протидія екзит-полам", - зазначив він.

За його словами, офіційна явка виборців "зашкалює", особливо в "дистанційному електронному голосуванні".

"Портали ДЕГ не справляються з навантаженням. Оператори системі пишуть про великий "інтерес", але ми його природу добре розуміємо - голосують зранку на робочих місцях під пильним оком начальників", - додав Андрійчук.

Правозахисник наголосив, що спостерігачів на дільницях майже не зафіксовано, лише від російського диктатора Володимира Путіна та Громадських палат.

"Так, у Єкатеринбурзі на кількох десятках ДВК (дільничо-виборчих комісій - УНІАН), серед спостерігачів ОП і Путіна вдалося виявити лише одного спостерігача КПРФ (Комуністична партія Російської Федерації - УНІАН). Той мізер напрямків, який дали інші партії, починають потихеньку відкликати (наприклад, у Челябінську ЛДПР (Ліберально-демократична партія Росії - УНІАН) відкликала спостерігача)", - зазначив він.

За словами Андрійчука, під час так званих виборів паралельно протидіють екзит-полам та висвітленню того, що відбувається на голосуванні.

"Особливо дістається людям у штабах Надєждіна. Думаю, що і прогноз щодо великих фальсифікацій збудеться, хоча отримати фактуру цього разу буде ой як непросто", - зауважив співголова руху "Голос".

Президентські "вибори" в РФ: останні новини

У Центрі національного спротиву розповіли, що росіяни "інценують" вибори на окупованій території України, адже окупанти не знають, скільки жителів зараз живе на захопленій території, тому беруть за основу офіційні дані, які були ще до повномасштабного вторгнення та від цієї цифри заявляють про явку на "виборах" президента Росії у понад 70%.

"Це за задумом Кремля має додати легітимності "виборам" та створити картинку підтримки з боку місцевих окупації їх рідного краю. Проте цей фарс працює виключно лише на внутрішню аудиторію Кремля", - зазначили у ЦНС.

Також доброволець із Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що президентські "вибори" в РФ може зробити "веселими" російська Федеральна служба безпеки. Тому військовий попередив про загрозу повторення кривавого путінського сценарію.

"…Не секрет, що Путін прийшов до влади, підриваючи будівлі у Москві. Зараз цей кривавий сценарій вони (російські спецслужби, - Ред.) можуть повторити. Операція під чужим прапором - це абсолютна класика радянських спецслужб", - пояснив "легіонер".

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