Раніше Пенс виступав за продовження допомоги Україні, а також стверджував, що Путін і Росія повинні бути притягнуті до відповідальності за вторгнення в Україну.

Майк Пенс, колишній віце-президент Дональда Трампа і один із найвідданіших його союзників, заявив про свій намір поборотися за пост президента США, ставши конкурентом Трампа в боротьбі за висунення в президенти від республіканців.

Як повідомляє Bloomberg. Пенс оголосив про свої плани в середу. Таким чином він приєднується до списку Республіканської партії з більш ніж 10 кандидатами, який все ще зростає, оскільки очікується що губернатор Північної Дакоти Дуг Бургум також оголосить про свою кандидатуру.

Оголошуючи про свій намір, Пенс зазначив, що "різні часи вимагають різного лідерства".

Відео дня

"Було б легко залишитися осторонь, але я не так вихований", - сказав Пенс у відео. - Ось чому сьогодні перед Богом і моєю родиною я оголошую, що балотуюся на пост президента Сполучених Штатів".

Пенс, якому в середу виповнилося 64 роки, не згадав Трампа у відео і заявив, що у США проблеми, тому що "президент Джо Байден і ліві радикали послабили Америку вдома і за кордоном". Серед загроз, з якими, за його словами, зіткнулася країна, були інфляція, рецесія і південний кордон США, "що знаходиться в облозі".

У той же час критики відзначають, що поки його шанси на перемогу невисокі, і він залишається на нижніх рядках списку, згідно з соцопитуваннями.

Заяви Пенса про війну в Україні

Раніше Пенс виступав за продовження допомоги Україні, заявляючи, що це втручання має вирішальне значення для національної та глобальної безпеки. Він також стверджував, що Володимир Путін несе відповідальність за вторгнення в Україну, і Путін і Росія повинні бути притягнуті до відповідальності.

Водночас інші кандидати від Республіканської партії не настільки вітають допомогу США Україні

Так, Вівек Рамасвамі заявив, що Україну потрібно змусити піти на "великі поступки" і дати Росії гарантії того, що Україна не вступить до НАТО.

Роберт Десантіс називав війну в Україні "територіальною суперечкою" і критикував інших республіканців за допомогу Україні. Також він висловлював надію на те, що конфлікт вирішиться до його можливого вступу на посаду.

А ось Дональд Трамп заявляв, що здатний закінчити війну в Україні за 24 години. Він не вказав, якими методами, але при цьому раніше заявляв про допустимість віддати Росії деякі українські території, а також заявляв, що Україні потрібно було віддати Росії Крим.

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