Він ввжає, що Росії треба дати гарантії того, що Україна не вступить до НАТО.

Кандидат у президенти США від Республіканської Армії Вівек Рамасвамі заявив, що Україну потрібно змусити піти на "великі поступки" і зосередитися на протистоянні з Китаєм.

В ефірі ABC він сказав, що військова підтримка України є менш важливою метою, ніж відносини Пекіном. "Я думаю, що загроза №1 для Збройних сил США прямо зараз, наша головна військова загроза, - це китайсько-російський союз. Я думаю, що, продовжуючи озброювати Україну, ми штовхаємо Росію в руки Китаю", - заявив Рамасвамі.

Політик заявив, що "покладе край цій війні", якщо Путін розірве союз з Китаєм. "Що нам потрібно зробити, так це покласти край війні в Україні на мирних умовах, з деякими серйозними поступками Росії, включаючи заморожування нинішніх ліній контролю в угоді про перемир'я в стилі корейської війни... Чого Україні не хотілося б робити", - сказав він.

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Також, за його словами, потрібно дати Росії "постійне зобов'язання не допускати Україну в НАТО". "Але натомість Росія повинна вийти зі свого договору і своєї спільної військової угоди з Китаєм", - додав він, сказавши, що США не захочуть перебувати в конфлікті з двома ядерними наддержавами одночасно.

Вибори в США: останні новини

Як відомо, президентські вибори в США мають відбутися 5 листопада 2024 року.

25 квітня чинний президент Джо Байден оголосив про висунення своєї кандидатури. Як відомо, його адміністрація підтримує надання допомоги Україні у війні. Він заявляв, що Вашингтон буде поруч "стільки, скільки буде потрібно"

Екс-президент Штатів Дональд Трамп в листопаді заявив, що йде на вибори. Він пообіцяв "закінчити війну в Україні за 24 години" після своєї перемоги. Минулого літа він говорив, що країні потрібно було відмовитися від вступу в НАТО і "віддати" Крим Росії.

Також на пост президента претендує губернатор Флориди Рон Десантіс. Раніше він назвав війну в Україні "територіальною суперечкою". Однак, зіткнувшись з критикою, назвав Путіна військовим злочинцем.

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