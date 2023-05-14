У ключовому місті країни Киличдароглу випереджає Ердогана.

У неділю, 14 травня, в Туреччині пройшли чергові вибори президента країни. О 17:00 виборчі дільниці були закриті, наразі триває підрахунок голосів виборців, що знаходяться як всередині країни, так і за кордоном.

Станом 22:00, як повідомляє агентство Anadolu, підраховано майже 80% голосів. До цього моменту в президентських перегонах лідирує чинний президент Реджеп Таїп Ердоган. За нього віддали голоси понад 21 мільйон осіб (50,5% від числа підрахованих бюлетенів).

Від Ердогана на 7 процентних пунктів відстає ключовий опонент – Кемаль Киличдароглу, кандидат від опозиції, за якого віддали голоси понад 18 мільйонів осіб (43,7%). Націоналіст Сінан Оган набирає трохи більше 5% голосів.

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Голосування в Стамбулі, найбільшому місті країни, де живе 15 з 85 мільйонів населення, вважається ключовим. Тут лідери президентських перегонів спершу йшли нога в ногу, але тепер Киличдароглу випереджає Ердогана більш як на 1%. Чинний президент набрав 46,77%, кандидат від опозиції – 48,34%.

Явка на виборах, за інформацією Anadolu, склала 88,49%.

Вибори в Туреччині - що потрібно знати

14 травня в Туреччині одночасно пройшли парламентські і президентські вибори. На них Реджеп Таїп Ердоган, який перебуває при владі 20 років, бореться за збереження президентського крісла.

Напередодні виборів рейтинги чинного президента впали, чому сприяли руйнівні землетруси в країні і чутки про його важку хворобу.

Ключовим опонентом Ердогана на виборах став Кемаль Киличдароглу, висунутий опозицією. Опитування, проведені за тиждень до виборів, показали, що чинний президент поступається опоненту на 5,6 процентних пунктів.

Напередодні голосування опозиція заявила про втручання Росії у президентські вибори і звинуватила Ердогана в небажанні передати владу мирним шляхом у разі програшу.

У день виборів стало відомо, що Ердоган почав роздавати гроші на виборчих дільницях. Щоправда, гроші як подарунок отримували діти, а вони не голосують на виборах, тож підкупом виборців така акція не вважається.

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