Йдеться про зброю, яка потенційно може бути націлена на територію РФ.

Сполучені Штати Америки не мають наміру заважати Україні розвивати можливості дальнього удару.

Про це заявив Міністр оборони США Ллойд Остін, пише CNN. За його словами, Штати не працюють над тим, щоб перешкодити Україні розробити свої власні засоби дальнього удару, які потенційно можуть бути націлені на територію Росії.

"Ми не працюємо над тим, щоб перешкодити Україні розвивати свої власні можливості", - зазначив Остін.

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Ця заява прозучала після припущення високопоставленого чиновника Держдепартаменту про те, що Україна може стояти за недавніми ударами безпілотників по двох російських базах.

Удари по російських аеродромах

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня на російських аеродромах у Саратовській і Рязанській області лунали вибухи.

Саме там базуються бомбардувальники Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3, які Росія застосовує під час масованих атак по критичній інфраструктурі України.

У російському Міноборони звинуватили в атаці Україну. За їх словами, по аеродромах випустили БПЛА радянського виробництва.

Вже 6 грудня безпілотник атакував російський аеродром у Курську. В результаті цього загорівся нафтонакопичувач.

Коментуючи атаку, за яку ніхто офіційно не брав відповідальність, у Держдепі зазначили, що США "не дозволяють" і "не заохочують" ЗСУ завдавати ударів по території Росії.

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