У Держдепі підкреслили, що США не надають Україні зброю, яку б вона могла використовувати за межами своєї країни.

Державний департамент США стверджує, що США "не дозволяють" і "не заохочують" українських військових завдавати ударів по території Росії.

"Ми надаємо Україні все необхідне для застосування на її суверенній території, на українській землі проти російських агресорів, які перетнули її кордони", - заявив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс, передає Бі-бі-сі.

Ця заява послідувала після того, як РФ звинуватила Україну в нанесенні ударів по об'єктах її військової інфраструктури.

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Прайс зазначив, що США не надають ЗСУ зброю, яку вони могли б використовувати за межами своєї країни.

"Ми завжди ясно давали зрозуміти, що це оборонна зброя", - підкреслив він.

При цьому, на думку Держдепу США, удари по двох російських військових авіабазах, швидше за все, організувала Україна.

Як підкреслила помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд, ніхто не взяв на себе відповідальність за ці удари, завдані безпілотниками, але "цілями були ті самі бомбардувальники, які Росія використовує для ударів по ключових об'єктах інфраструктури".

"Українці надзвичайно винахідливі, - підкреслила Нуланд, яка нещодавно здійснила візит до Києва. - Вони багато працюють над своїми технологіями і своїм обладнанням".

При цьому представниця Держдепу ще раз нагадала, що американська політика відмови від надання Україні зброї, здатної завдавати ударів в глибині російської території, залишається незмінною.

Вибухи на військових об'єктах в РФ

5 грудня в РФ повідомили про атаки на аеродром в Дягілєво Рязанської області. Там вибухнув бензовоз, загинуло троє людей, пошкоджено літак.

В той же день, ймовірно, дрон атакував авіабазу в Енгельсі Саратовської області. Там нібито були пошкоджені два стратегічні бомбардувальники Ту-95, двоє військових поранені.

Обидва об'єкти знаходяться в 700 км від кордону з Україною.

У ніч на 6 грудня в Брянській області, як повідомляли російські пабліки, безпілотники атакували комбінат "Слава", розташований в 80 км від кордону з Україною. Вони, як повідомлялося, впали і вибухнули в 3 м від дизельних резервуарів.

А в Курську в цей же день сталася пожежа на аеродромі. В результаті атаки безпілотника в районі Курського аеродрому загорівся нафтонакопичувач.

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