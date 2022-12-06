Остін засудив жорстокі повітряні атаки Росії на цивільну інфраструктуру.

Міністр оборони України Олексій Резніков та міністр оборони США Ллойд Остін після ракетної атаки Росії 5 грудня провели телефонну розмову, в ході якої обговорили подальші кроки щодо посилення української протиповітряної оборони.

Деталі розмови оприлюднено на сайті Міноборони США та у мікроблозі Twitter Резнікова. Він додав, що вдячний Сполученим Штатам Америки за постійну підтримку нашої країни.

"Я хотів би висловити свою глибоку подяку міністру оборони США Ллойду Остіну, якому щиро не байдужа ситуація в Україні. Під час нашої сьогоднішньої телефонної розмови, відразу після російського масованого ракетного обстрілу, ми обговорили подальші кроки щодо посилення української протиповітряної оборони", - зазначив Резніков.

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На сайті Міністерства оборони США також повідомляється про розмову двох міністрів. Зазначається, що голова Пентагону засудив жорстокі повітряні атаки Росії на цивільну інфраструктуру України та підкріпив непохитну прихильність США підтримувати здатність України протистояти агресивній війні Росії.

"Остін підтвердив, що протиповітряна оборона є головним пріоритетом для зусиль США з надання допомоги у сфері безпеки", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві США зазначають, що про це свідчать нещодавні зобов’язання надати Україні додаткові боєприпаси для переданих Сполученими Штатами Америки зенітно-ракетних систем NASAM, а також можливостей протидіяти безпілотним літальним системам.

Наголошується, що керівники оборонних відомств домовились підтримувати тісні контакти.

Обстріл України 5 грудня

Як відомо, вдень Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку по Україні, випустивши понад 70 ракет. Українські Сили протиповітряної оборони збили більшість з них.

Згодом стало відомо, що були влучання ракет в енергооб’єкти у Київській, Вінницькій та Одеській областях. В країні знову ввели аварійні відключення електроенергії.

В "Укренерго" повідомили, що після ракетної атаки в Україні аварійно відключилась частина енергоблоків.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні повідомив, що у переліку загиблих за добу від російських ударів четверо українців.

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