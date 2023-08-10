Путін та його режим з мовчазної згоди більшості росіян привели війну, руйнування та смерті у власну державу, додав Юсов.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що президент Росії Володимир Путін привів війну та смерть не лише в Україну, але й на територію власної країни.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, зазначивши, що у Москві наразі відбуваються "наслідки російського повномасштабного вторгнення до України". "І демонстрація на весь світ, що "друга армія", звичайно, ніяка не друга у світі, і вона навіть не може раду дати із захистом власної столиці на болотах. Кара божа відбувається. І працюємо далі", - сказав Юсов.

Представник ГУР додав, що режим Путіна все менше контролює ситуацію в Росії. "Замість того, щоб захищати власну країну і власне небо, вони займаються геноцидною війною проти іншої незалежної держави, яка на ні кого не нападала", - зауважив Юсов.

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Відповідаючи на запитання, чи Путін привів війну до росіян власними руками, Юсов наголосив, що це "однозначний факт". "З моменту нападу на Україну, з моменту спроби анексії Криму і власне війни на українському Донбасі, і звичайно після повномасштабного вторгнення, Путін привів війну, смерть не тільки в Україну, але й на територію так званої Російської Федерації", - зазначив представник розвідки.

Він додав, що станом на сьогодні вже є значна кількість загиблих, скалічених та поранених російських окупантів, які приїхали до України вбивати, грабувати та ґвалтувати. "Це вже тисячі й тисячі, десятки тисяч ванюшок. Звичайно, це вирок і режиму і цій державі", - сказав Юсов.

Представник розвідки також зауважив, що в Росії немає суспільства, яке готове у власних інтересах захищати власні права у демократичний спосіб, що є проблемою цієї держави.

"Так, Путін привів війну в Росію. Звичайно, не Україна напала, не Бандера напав, зрозуміло. Путін і його режим, його посіпаки з мовчазної згоди більшості росіян самі привели війну, руйнування, смерті у власну державу", - наголосив Юсов.

Вибухи у Росії: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня у ряді російських областей сталися потужні вибухи. Згодом стало відомо, що на північному сході від Москви в містечку Сергієв Посад здійнявся високий стовп диму.

Російські засоби масової інформації стверджували, що вибух стався на складі піротехніки, який орендувала приватна компанія на території "Загорського оптико-механічного заводу", також повідомлялося про десятки постраждалих.

Військовий експерт Антон Міхненко розповів, що на території заводу є низка цехів різної направленості. Крім того, частину приміщень здають в оренду приватним компаніям.

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