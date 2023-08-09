За попередніми даними, цифра постраждалих перевищує десяток.

На північному сході від Москви спостерігається потужний "димовий гриб" в містечку Сергієв посад. Цієї ночі столицю РФ вже атакували невідомі дрони.

Оновлено 12:10 До території Загорського оптико-механічного заводу приїхала військова поліція. Кількість постраждалих зросла до 25 осіб, пише Baza.

Оновлено 12:00 За даними пропагандистського ТАСС, екстрені служби вже повідомили про 16 постраждалих. РосЗМІ стверджують, що вибух стався на складі з піротехнічною продукцією. Проте виключають, що інцидент пов'язаний з атакою БПЛА на Москву. Місцева влада оголосила про евакуацію.

Як пояснив російський публіцист Станіслав Бєлковський, Загорського оптико-механічний завод (ЗОМЗ) - провідний розробник оптичних та оптико-електронних приладів, що забезпечує силові структури Росії. Серед "цікавого" на заводі виробляли оптичні приціли, тепловізори (на імпортних матрицях) та головки самонаведення ракет, біноклі та прилади нічного бачення.

За попередніми даними, тепер можливий "приліт" по Загорському оптико-механічному заводу. Як уточнює російський телеграм-канал Baza, у місцевих в районі вибуху повибивало вікна.

Також там показали, як сильно в Сергієвому Посаді димить: "Що саме сталося, поки невідомо", - йдеться в повідомленні.

Пізніше в "Осторожно новости" з'явився ролик з більш детальними наслідками "бавовни". Повідомляється про евакуацію.

"Оголошено евакуацію, постраждало щонайменше 9 осіб", - пише телеграм-канал.

Серія вибухів в Росії 9.08.2023

Сьогодні серія потужних вибухів накрила ряд областей РФ. Поки що місцева влада традиційно частина інцидентів замовчують, а в деяких звинувачують Україну.

Так, є ймовірність удару по військово-морській базі Росії у Владивостоці. Місто знаходиться в 9000 км від столиці. Вночі в Москву залетіли два невідомих дрони. Про їх ліквідацію вранці поспішило відзвітувати Міноборони РФ.

Однак деякі жителі Владивостока кажуть, що бачили щось схоже на дрон у себе в місті. Також було чути потужний вибух (він доносився до вулиці Героїв-Тихоокеанців, розташованої недалеко від військово-морської бази).

Також про появу невідомого об'єкта вранці повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков: він заявив про НП і пожежі.

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