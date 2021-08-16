Причиною тому стало велике скупчення людей на льотному полі.

США тимчасово зупинили евакуацію людей зі столиці Афганістану. Причиною такого рішення стала велика кількість пасажирів, які скупчилися на злітно-посадковій смузі.

Про це повідомляє Sky news.

Військові мають намір розчистити льотне поле від людей. При цьому не повідомляється, коли відновляться рейси.

У свою чергу представник Міністерства закордонних справ Німеччини повідомив, що через хаотичну ситуацію жоден літак не вилітає з аеропорту в Кабулі.

Читайте такожВ Афганістані залишається до 50 українців-МЗС"Зараз немає повітряного сполучення, тому що велика кількість зневірених людей товпиться на злітну смугу", - йдеться в повідомленні.

Крім того, The Wall Street Journal повідомляє, що американські військові в аеропорту Кабула застрелили двох озброєних людей. За даними видання, убиті були озброєні і відкрили вогонь по військових.

Ситуація в Афганістані

Після виведення військ США з Афганістану Талібан стрімко взяв країну під контроль, зустрічаючи лише мінімальний опір урядових сил. 15 серпня бойовики Талібану увійшли до столиці країни Кабул.

Президент Ашраф Гані покинув свій пост і втік з країни, щоб, за його словами, запобігти кровопролиттю. Поки немає точної інформації про його місцеперебування – за одними повідомленнями, він вилетів до Таджикистану, за іншими - прямував до столиці Узбекистану Ташкент. Однак ні там, ні там, прибуття Гані не підтвердили.

Прихід Талібану до влади спровокував паніку і масову втечу людей з країни. В аеропорту Кабула сталося кілька смертельних інцидентів.

Автор: Анастасія Горбачова