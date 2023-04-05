Британський посол відмовився брати участь у цьому засіданні.

Велика Британія в ООН заблокувала виступ уповноваженої з прав дитини Російської Федерації Марії Львової-Бєлової, яка незаконно усиновила викраденого в Україні хлопчика, на неформальному засіданні Ради Безпеки. В ході засідання мало обговорюватися питання незаконної депортації українських дітей на територію РФ.

"Марія Львова-Бєлова відповідальність за воєнні злочини незаконної депортації та незаконного переміщення українських дітей. Ми заблокували трансляцію зустрічі на UNTV (телевізійний відділ ООН зі зв'язків з громадськістю – УНІАН). Їй не слід надавати платформу ООН для поширення дезінформації", - йдеться у повідомленні британського представництва в ООН у своєму Twitter-акаунті.

При цьому дипломати відзначили, що Львова-Бєлова може відповісти за свої дії в Гаазі. Також посол Великобританії відмовився брати участь у цьому засіданні.

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Ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової - що відомо

Росіяни на тимчасово окупованих територіях України масово вивозять маленьких українців, навіть тих, у яких є батьки. В Інституті вивчення війни зазначають, що викрадених маленьких українців віддають на усиновлення в російські сім'ї. Один із прикладів незаконного усиновлення продемонструвала дитяча омбудсменка РФ Марія Львова-Бєлова, яка усиновила хлопчика з Маріуполя.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав довічний ордер на арешт Львови-Бєлової, а також президента РФ Володимира Путіна. Їх звинувачують у незаконній депортації дітей з України.

При цьому дитячий омбудсмен України Дар'я Герасимчук повідомила, що всього відомо про викрадення майже 14 тисяч дітей.

Деякі неповнолітні українці намагаються самостійно повернутися в Україну. Так, у Білорусі затримали 17-річного хлопця, якого вивезли до Росії. За словами Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, йдеться про Богдана Єрмохіна. Саме його російські солдати вивезли з Маріуполя в Донецьк, а потім в РФ в прийомну сім'ю. Він вказав, у хлопця є сестра в Україні.

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