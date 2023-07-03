За даними спротиву, він вивозить їх на територію Білорусі.

До викрадення дітей з України причетний член національної паралімпійської збірної команди Білорусі Олексій Талай.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву. За даними їхнього підпілля, директор російського "благодійного фонду" "Поверь в себя" причетний до викрадення неповнолітніх з тимчасово окупованих територій України.

Так, майстер спорту з плавання безпосередньо організовує вивезення дітей із окупованих територій сходу України до Республіки Білорусь.

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Викрадення дітей з України: участь Білорусі

Навесні білоруська опозиція звинуватила уряд у посібництві викраденню дітей з України. За їхніми словами, до таборів та санаторіїв на території Білорусі вивезли 2150 українських дітей.

Згодом вони заявили, що у цих "таборах", як і у російських, дітей намагаються перевиховати, стверджуючи, що України, її культури та історії не існує.

Нагадаємо, за словами президента Володимира Зеленського, наразі Україні достеменно відомо імена 19 тисяч 393 дітей, яких незаконно вивезла Росія.

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Путіна та "дитячого омбудсмена" РФ Марії Львової-Бєлової через примусову депортацію дітей.

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