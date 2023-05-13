За словами президента, наразі достеменно відомо про 19 тис. 393 викрадені Росією дитини.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кількість незаконно вивезених з тимчасово окупованих територій України до Росії дітей може бути значно більшою за 19 тисяч, адже у захоплених регіонах перебувало щонайменше 200 тисяч українських дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, під час спільного брифінгу у Римі із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні президент України наголосив, що викрадення Росією українських дітей - це особливо чутлива тема для нього та всіх українців.

"Тисячі українських дітей вивезені силою на територію держави-агресора. Достеменно - є повністю вся аналітика - відомо про 19 тис. 393 дитини, це вже конкретика з іменами та прізвищами і датою їх вивезення. Вони вкрадені Росією", - сказав він.

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Зеленський також вчергове наголосив, що кількість викрадених Росією українських дітей може бути значно більшою, бо щонайменше 200 тисяч дітей перебували на територіях, які окупувала Росія.

"І ми не знаємо про долі цих діточок… Але знаємо, що російська влада не лише розлучає дітей з рідними, але й вчить ненавидіти Україну. Тому ми маємо діяти максимально швидко, щоб повернути наших вкрадених дітей", - підкреслив глава держави.

Злочини росіян проти українських дітей - офіційні дані

Як відомо, за даними Національного інформаційного бюро внаслідок російської агресії проти України загинуло 480 дітей, ще понад 968 - зазнали поранень різного ступеню тяжкості.

Крім того, 19 тис. 393 дитини Росія незаконно вивезла з України на свої території. Водночас, українській владі вдалося повернути 364 дітей.

За даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, дітей розміщують у російських дитбудинках та віддають на всиновлення росіянам.

Лубінець наголосив, що велика кількість російських родин беруть українських дітей на всиновлення, щоб заробити, адже держава виплачує їм допомогу.

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