Будапешт готовий торпедувати цілий пакет європейських санкцій заради кількох людей у списку.

Уряд Угорщини знову пригрозив накласти вето на рішення про продовження санкцій ЄС проти Росії, вимагаючи виключити з санкційних списків чотирьох осіб. Про це виданню Politico розповіли відразу кілька європейських дипломатів.

Так, у вівторок послам ЄС не вдалося дійти компромісу з Угорщиною з цього питання. Співрозмовники видання визнають, що Брюссель може поступитися вимогам угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана і виключити чотирьох осіб з санкційного списку, щоб продовжити санкції проти всіх інших - більш ніж 1400 осіб.

Кого саме хоче вивести з-під санкцій Віктор Орбан, не уточнюється. Раніше ми писали, що Угорщина домагається зняття санкцій з 9 росіян, включаючи олігархів Алішера Усманова, Петра Авена, Дмитра Мазепіна і Віктора Рашникова

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Однак цим вимоги Угорщини не обмежуються. Будапешт виступив проти ідеї продовжувати санкції відразу на 12 місяців, замість нинішніх 6. Видання зазначає, що більш тривалі строки, на які продовжуються санкції, дали б Угорщині менше можливостей торпедувати санкції.

"У зв'язку з цим виникає питання: коли лідери ЄС усвідомлять реальність і допоможуть запобігти введенню Угорщиною такої блокади, призупинивши її право голосу, замість того, щоб дозволити Орбану шантажувати весь Союз?" - задаються питанням автори публікації.

Поведінка Угорщини на тлі війни в Україні

На початку війни Угорщина формально засудила російську агресію проти України, але вкрай неохоче погодилася на введення санкцій, постійно вимагаючи для себе поблажок і періодично погрожуючи заблокувати весь пакет.

Угорщина відмовилася допомагати Україні зброєю і заборонила провезення по своїй території зброї для України.

При цьому Угорщина продовжує демонстративно підтримувати зв'язки як з Росією, так і з Білоруссю, роблячи вигляд, що це якось допоможе припинити війну.

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