У Будапешті не оцінили те, що голову їхнього уряду послали за російським воєнним кораблем.

Очільник парламентського комітету з закордонних справ Угорщини Жолт Немет відреагував на заяву голову МЗС Словаччини Растислава Качара, котрий послав прем’єр-міністра Орбана на три букви. Немет порадив своєму словацькому колезі звернутися до психіатра.

"Я добре знаю пана Качера, адже він був послом у Будапешті й я кілька разів зустрічався з ним. Мушу сказати, що дуже занепокоєний його психічним здоров’ям. І порадив би йому вкрай терміново завітати до психіатра", - сказав угорський чиновник на брифінгу, пряму трансляцію якого вів ресурс Új Szó.

Окрім цього Немет відреагував і на заяви Качара, вислови якого спрямовані на критику Угорщини щодо її проросійської політики.

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"Уряд Угорщини однозначно відкидає заяви міністра й викликав посла Словаччини в Будапешті", - додав чиновник.

Нагадаємо, що нещодавно міністр закордонних справ Словаччини жорстко розкритикував Росію, Путіна та союзників Кремля. У тому числі пригадав і дії Угорщини на зокрема Віктора Орбана, написавши йому російською "Иди нах*й".

Також відзначимо, що в Угорщині не вперше виступають у якості психологічних "експертів". У червні минулого року спікер тамтешнього парламенту заявив, що у президента України Володимира Зеленського є особисті психологічні проблеми.

Угорщина та співпраця з Росією

На початку лютого прем’єр-міністр Угорщини заявив, що його країна межує на Сході з росіянами.

Також Орбан повідомив, що Будапешт накладе вето на будь-які енергетичні санкції проти РФ.

А у січні Угорщина домагалася зняття санкції з російських олігархів.

У жовтні минулого року очільник МЗС Петер Сійярто прибув для Москви для переговорів. Він був єдиним серед зарубіжних представників. А нещодавно у Білорусі заявив, що "війну можна зупинити лише миром".

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