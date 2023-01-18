Будапешт, ймовірно, спробує заблокувати продовження санкцій проти РФ у березні.

Угорщина як і раніше домагається виведення з-під загальноєвропейських санкцій дев'ятьох росіян, серед яких олігархи Алішер Усманов, Петро Авен і Віктор Рашніков. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Угорщина намагалася вивести трійцю з-під санкцій в останній раз, коли обмежувальні заходи блоку були зняті у вересні, але швидко відмовилася від політичного тиску", - зазначає видання.

Проте, згода Угорщини знову буде потрібна, коли в березні настане час для чергового продовження санкцій. Як заявили журналістам обізнані джерела, Будапешт знову хоче вивести з-під санкцій дев'ятьох росіян.

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Так, Угорщина домагається зняття санкцій з сестри Усманова Гульбахор Ісмаїлової, олігархів Михайла Фрідмана, Григорія Березкіна, В'ячеслава Моше Кантора, Дмитра Мазепіна і його сина Микити.

Війна в Україні - позиція Угорщини

Угорщина є найбільш "проблемною" країною ЄС у питанні ставлення до російського вторгнення в Україну. Хоча влада країни формально засудила агресію і на словах підтримала Україну, Будапешт регулярно блокував або затягував введення жорстких санкцій щодо Росії.

Вже після введення санкцій прем'єр-міністр країни Віктор Орбан почав критикувати ці заходи і вимагати їх повного скасування під приводом того, що Європа нібито страждає від санкцій більше, ніж Росія.

Також Угорщина відмовилася допомагати Україні зброєю і заборонила провезення по своїй території зброї для України.

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