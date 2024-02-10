Екс-прем'єр Британії наголосив, що Путін намагається таким чином досягти успіху в Україні.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прокоментував скандальне інтерв'ю диктатора Володимира Путіна американському пропагандисту Такеру Карлсону.

Як заявив Джонсон у короткому відеозверненні, інтерв'ю переглядають у всьому світі. Втім, Путіну не можна вірити.

"У всьому світі люди дивляться це безглузде інтерв'ю Карлсона з Путіним. Ми не повинні піддаватися на цю брехню, яка спрямована на те, щоб досягти успіху в Україні. Він програє".

Скандальне інтерв'ю Путіна Карлсону - головні новини

Скандальний американський журналіст Такер Карлсон взяв інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна, що спровокувало хвилю критики в Україні та на Заході.

В інтерв'ю Путін наговорив вже знайому нісенітницю, зокрема, України насправді не існує, а це частина Росії, повномасштабним вторгненням в Україну він намагався припинити війну на Донбасі, яку сам же і розв'язав.

Крім того, Путін розповів, як нібито присоромив Володимира Зеленського під час особистої розмови через те, що президент України нібито потурає "нацистам", хоча його батько воював проти гітлерівців. Ось тільки цей епізод навряд чи мав місце, адже батько Зеленського народився після Другої світової війни.

При цьому радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що інтерв'ю Путіна не впливає на глобальний політичний процес.

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