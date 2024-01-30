Він зазначив, що Альянс намагався "всидіти на двох стільцях", чим дав Путіну "зелене світло" для нападу на Україну.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зазначив, що НАТО має відчуття глибокої провини перед Україною, оскільки через його бездіяльність стало можливим широкомасштабне вторгнення Росії. Таку думку він озвучив у мінісеріалі ВВС "Путін проти Заходу".

"У НАТО існує глибоке інституційне почуття провини. Якби Альянс виконав те, що обіцяв, і українці справді були б на шляху до повноцінного членства, то, цілком ймовірно, президент РФ Владімір Путін не зробив би того, що він зробив", − зауважив Джонсон.

За його словами, НАТО намагалося дотримуватися нейтральної позиції, що зрештою і призвело до катастрофічних наслідків.

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"Наша колективна двозначна позиція, яка так довго зберігалася, вічні спроби всидіти на двох стільцях одразу, провалилися і Путін вирішив: "Ага, вони це не всерйоз", - наголосив Джонсон.

За його словами, зараз у світі склалася ситуація, коли демократія відступала, а автократія домагалася свого.

"Війна в Україні ознаменувала, що цьому приходить кінець, і країни Заходу дадуть рішучу відсіч Росії", − наголосив екс-прем’єр Великобританії.

Україна і НАТО

В Альянсі неодноразово заявляли, що двері для членства України вже відкриті, проте вона не може стати членом НАТО під час війни.

На липневому саміті у Вільнюсі для України зняли вимогу про план дій щодо членства. При цьому було сказано, що для отримання запрошення необхідна згода всіх членів НАТО і виконання низки умов.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на певному етапі Україну потрібно запросити стати членом Північноатлантичного альянсу.

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