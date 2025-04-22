Вирішальний тиждень: що робитимуть США після неминучого порушення їх "мирного" дедлайну

Президент США Дональд Трамп знову заговорив про швидке завершення російсько-української війни. Дедлайн для встановлення "миру" з 24 годин розтягнувся до майже 100 днів його президентства. Але тепер у Білому домі натякають: якщо миру не буде, США "умивають руки".

Мир чи продовження війни

47-й Президент США Дональд Трамп не втрачає надії вписати своє ім’я у перелік світових миротворців, поповнивши список власних досягнень за 100 днів президентства мирною угодою України з Росією.

"Сподіваюся, що Україна та Росія вже на цьому тижні домовляться, аби робити бізнес зі Сполученими Штатами", - написав Трамп у власній соцмережі Truth social.

І поки на передовій, після короткочасного зниження інтенсивності бойових дій на окремих ділянках фронту (під час так званого Великоднього перемир’я), тривають атаки російських військ, за зачиненими дверима продовжують готуватись проєкти гіпотетичної мирної угоди між Україною та РФ. В західних медіа обговорюється один з варіантів, представлений США союзникам, який називають "робочим".

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Він передбачає, зокрема, замороження лінії фронту, появу в Україні "миротворчих сил", у складі яких передбачається участь третіх країн, але не військовослужбовців США, частина окупованої РФ території закріплюється за Росією без юридичного визнання (мовляв, "де-факто", Росія їх контролює, але "де-юре" світ не визнає цього контролю, аби дати можливість України колись якось ці території повернути), Запорізьку АЕС та місто Енергодар пропонується передати під контроль США, а Крим з анексованого Росією перетворюється на російський.

Втім, існують великі сумніви, що така угода сприйматиметься як РФ, так і Україною. По-перше, тому, що Росія вже неодноразово давала зрозуміти: їй не потрібні напівміри, вона хоче не лише всі області країни, які навіть не змогла повністю окупувати, а всю Україну. По-друге, віддати під протекторат США такий "козир" як ЗАЕС – дуже недалекоглядно.

Що ж до України, то запропоновані "робочою" угодою варіанти "миру", є неприйнятними, зокрема, в кримському питанні. Так, Україна на усіх міжнародних майданчиках з 2014 року заявляє, що визнання анексії Криму – це та "червона лінія", перетинати яку не буде жодна українська влада.

Крім того, частина пропозицій суперечать українській Конституції, яка, до того ж, не може бути змінена, якщо ці зміни спрямовані на порушення територіальної цілісності країни. І при цьому Штати ще й обнуляють власну Кримську декларацію 2018 року, яка передбачає невизнання анексії тимчасово окупованого Росією півострова.

"На визнання Криму навряд піде Київ. А якщо Енергодар віддати під управління США, на це не піде РФ. Тобто, усе це – угода без угоди, де всі потім будуть винні", - зазначає політолог Вадим Денисенко.

США втомились від нашої війни

І хоча злитий у ЗМІ проєкт "мирної угоди" - далеко не істина, запропонований мир через примус (в першу чергу – примус України) викликає занепокоєння. Нервовості додає і низка суперечливих заяв, які постійно лунають як від представників адміністрації Білого дому, так і від самого Дональда Трампа.

Приміром, днями Державний секретар США Марко Рубіо допустив, що Штати можуть взагалі вийти з перемовин.

"Ми повинні визначити найближчими днями, чи можливий (мир), чи ні. І якщо це неможливо, ми повинні рухатися далі, тому що Сполучені Штати мають інші пріоритети", - зауважив Рубіо, натякнувши, що малорезультативні перемовини поволі починають набридати США.

Ця "втома" стає все більше помітною з наближенням 100 днів перебування Дональда Трампа на посаді президента. За словами політолога Володимира Волі, очікуваних перемог немає, і команда Трампа вже починає усвідомлювати, що російський диктатор Володимир Путін не хоче завершувати війну.

"Далі все залежатиме від того, чи усвідомить Трамп, що російсько-українська війна – це не протистояння РФ та України, а протистояння РФ та Заходу. І, в першу чергу, протистояння саме з США (просто на території України). Якщо Трамп усвідомлює, що відбувається саме таке протистояння, починає реагувати так, як він це робить в своїй торгівельній війні, то за непоступливість та відмову від його мирних переговорних пропозицій на РФ має чекати посилення санкцій. А Україна має отримати нові постачання озброєння", - вважає експерт.

Але якщо Трамп і далі буде вважати, що ця війна – війна Росії лише проти України, а США в цій історії тільки посередник, тоді, дійсно, Штати "умиють руки". За такого розвитку подій, США можуть переключити свою увагу на Близький Схід, а в цьому вже зацікавлена Росія. Адже Кремль вже кілька місяців намагається "продати" себе Трампу, як чудового посередника між США та Іраном.

Якщо у Трампа не вийде

Завідувач Відділу Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак переконаний, що "мирний" план Трампа щодо російсько-української війни був приречений із самого початку. Але увесь світ мав змогу спостерігати, що саме малось на увазі від "завершення війни за 24 години". Тепер, коли загроза виходу США з перемовин цілком реальна, усе буде залежати від того, чи готові будуть американці продавати Україні зброю.

"Якщо США будуть продавати Україні зброю за європейські гроші, то далі будемо бачити ситуацію такою, як вона була раніше. Тобто, ми обороняємося, тиснемо на РФ, паралельно на Росію також продовжується тиск західними санкціями. І вже на саміті НАТО в Гаазі можна буде зробити оцінки, що робити далі, яка динаміка на полі бою", - зазначає експерт.

Якщо ж США не продаватимуть зброю, зокрема засобів ПРО, то для України це додає ризиків не лише на фронті, а й у тилу. "Більшою проблемою для нас може стати готовність суспільства витримувати війну. Адже Росія все активніше тисне на суспільство та бізнеси. І не можна виключати, що росіяни намагатимуться цілеспрямовано знищувати бізнеси в тилу", - зауважив Олексій Їжак.

Своєю чергою, керівник Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик сумнівається, що США вийдуть з перемовин: "Я залишаюся оптимістом. Президент Трамп надто прив’язав зовнішньополітичну стратегію з Україною. І зараз все кинути й сказати, що не вийшло - це означає почати президентську каденцію з поразки. В такому разі йому буде доволі складно пояснити американському суспільству, чому його наступні ініціативи мають завершитися перемогою".

За словами політолога, ставити хрест на перемовинах рано, але й на швидкий мир очікувати не варто. На його думку, втома США від російсько-української війни компенсуватиметься тим, що до переговорного процесу поступово будуть долучатися нові гравці.

"На жаль, ми увійшли у ситуацію: ні миру, ні війни. Коли перемовини наче і йдуть, є завищені очікування, а, з іншого боку, війна теж не зупиняється. Так, на окремих ділянках може бути тимчасове зниження інтенсивності бойових дій, але це не зупинка… Можливо, ми зійдемося на тому, що в нас на трьох-чотирьох ділянках фронту будуть активні бойові дії, а інші - у підмороженому стані", - вважає він.

Кулик зазначає, що США (і ніхто інший) не мають перемикача, який змусив би Путіна зупинитися. Водночас політолог нагадує, що "свого часу перемовини щодо завершення Корейської війни завершилися після смерті Сталіна".

"В нашій ситуації теж можливі геополітичні турбулентності, нові обставини, а перемовини триватимуть…", - додав він.

Наступний раунд переговорів про припинення вогню планується провести у Лондоні в середу, 23 квітня. Але за день до цього Росія вчергове продемонструвала свої наміри, завдавши жахливих ударів по житловій забудові Харкова та Запоріжжя.

Ярослав Конощук