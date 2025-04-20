Трамп анонсував 'угоду' між Україною та РФ вже наступного тижня

Після цього, за словами Трампа, почнеться великий бізнес з Америкою.

Україна і Росія можуть укласти певну угоду вже наступного тижня. Про це у своїй соцмережі Truth Social повідомив президент США Дональд Трамп.

"Сподіваюся, цього тижня Росія та Україна укладуть угоду. Після цього обидві сторони почнуть вести великий бізнес з процвітаючими США і зароблятимуть статки!" - написав він.

Жодних інших подробиць він не навів.

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Переговори про мир в Україні

Як писав УНІАН, раніше цього тижня представники США зробили низку суперечливих заяв. Так, спочатку у четвер Трамп повідомив, що з дня на день чекає від росіян відповіді на пропозицію про довгострокове припинення вогню.

Однак вже наступного дня спочатку державний секретар Марко Рубіо, а потім і сам Трамп заявили, що США можуть вийти з переговорного процесу по Україні, якщо найближчим часом не буде видимого прогресу.

Не минуло і доби від таких слів Трампа, як Кремль раптом оголосив в односторонньому порядку про 30-годинне "великоднє перемир'я".

Президент Володимир Зеленський висунув зустрічну пропозицію - погодитися на 30-денне перемир'я, яке Україна та США запропонували ще на початку березня. Пізніше Зеленський також запропонував альтернативний варіант - відмовитися від ударів ракет і далекобійних дронів на 30 днів.

Однак спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що планів продовжувати перемир'я нема. А в російському МЗС додали, що Україна буцімто порушувала і "енергетичне перемир'я", яке начебто стартувало в березні, і путінське "великоднє перемир'я" теж.

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