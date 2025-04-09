Як сказав президент, Україні потрібні хоча б 10 додаткових систем ППО.

Україна зацікавлена і вже передала США пропозицію про закупівлю великого пакету озброєння на суму обсягом 30-50 млрд доларів. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на зустрічі з журналістами.

"Щодо додаткового пакету, ми хочемо і ми готові, і ми передавали американській стороні великий пакет, який ми хочемо купити. Купити в тому чи іншому вигляді. Це наш формат, як ми заплатимо за це. І ми не просили майбутній пакет безкоштовно", - повідомив Зеленський.

Як відзначив президент, Україна розраховує на можливість купувати зброю навіть як на гарантію безпеки.

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"Як пов'язати нашу угоду [про корисні копалини - УНІАН] з гарантією безпеки? Дуже просто. Дайте нам пакет, ми за нього заплатимо. Ми вважаємо саме цей пакет, в який входить і ППО, і інші відповідні інструменти, які нам дуже потрібні - ми на це будемо розраховувати як на гарантію безпеки. Ось воно все і пов'язане. І тоді, будь-ласка, є угода, ми віддаємо гроші, відповідно хочете в цей фонд, хочете прямо вам заплатимо. Нам все одно", - додав глава держави.

За словами Зеленського, президент США Дональд Трамп запитував про те, скільки Україні потрібно систем ППО. Він наголосив:

"Я йому сказав по телефону, дайте нам хоча б десять. Це захист, це нам буде допомогою після закінчення війни, це гарантія безпеки, що у нас Україна закрита протиповітряною обороною. Багато різних форматів і інструментів, на які ми готові. Ми готові були і 30, і 50 мільярдів знайти на відповідний пакет".

Допомога США для України

Як повідомляв УНІАН, у лютому президент США Дональд Трамп відповів ствердно на питання про те, чи готовий дозволити країнам Європі закуповувати для України американську зброю.

Водночас, у березні Трамп призупиняв тимчасово для України військову допомогу, погоджену і проголосовану у Конгресі ще за часів президента Джо Байдена. Також США зупиняли обмін з Україною розвідувальними даними, але невдовзі усе відновили.

Наразі адміністрація Трампа не оголошувала жодних нових пакетів військової допомоги для України.

19 березня речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що Зеленський попросив Трампа допомогти з системами ППО. За словами речниці, президент США погодився попрацювати над цим, аби з'ясувати, що є доступним в Європі.

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