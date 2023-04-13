Співрозмовник видання назвав цю інформацію шкідливою і безглуздою.

Високопоставлені українські чиновники засмучені "секретною" оцінкою Пентагону, згідно з якою Україна отримає лише "скромні територіальні вигоди" від запланованого контрнаступу.

Про це пише Politico з посиланням на джерела. "Злиті" документи свідчать про те, що США в черговий раз недооцінюють військові можливості України, вважають у Києві. "Ті ж люди, які говорили, що Київ впаде через три дні, тепер зливають шкідливу і настільки ж безглузду інформацію напередодні наступу, критично важливого для всього вільного світу", - сказала людина, яка постійно контактує з високопоставленими чиновниками.

"Є деякі люди, які продовжують сумніватися у військових шансах України в контрнаступі, але ми довели, що всі помилялися. Прогнози шансів України не відповідають дійсності. Це дає нам підстави для підозр у тому, наскільки серйозно США підтримують цілі України щодо повного витіснення Росії з країни", - сказав представник Міноборони України.

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Ще один анонімний співрозмовник видання повідомив журналістам, що така думка широко поширена в уряді України.

Витік документів Пентагону: деталі

Нагадаємо, що у квітні в мережі опублікували засекречені документи Пентагону, які містять дані розвідки, оцінки втрат України та РФ, плани щодо оснащення Збройних Сил України та інші.

Експерти звернули увагу на те, що в документи були внесені деякі зміни і пов'язали це з можливим "російським слідом". У Міноборони Великобританії відзначили серйозний рівень неточності в цих документах.

В Україні заявили, що "злиті" документи засновані на великому обсязі фіктивної інформації, а також назвали витік російською ІПСО перед контрнаступом ВСУ.

CNN писав, що Україна змінила свої військові плани після витоку. The Washington Post повідомляє, що згідно з "секретними" документами, розвідка США прогнозує Україні "скромний успіх" у контрнаступальній операції.

Тим часом у Пентагоні неодноразово заявляли, що Україна може досягти успіху під час контрнаступу.

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