Компанія зупинила постачання товарів в Росію, інвестиції та закрила онлайн-магазини.

Польська компанія LPP Group повністю пішла з російського ринку. Власник закрив всі магазини Cropp, House, Mohito, Reserved та Sinsay.

Про це повідомила прес-служба рітейлера у Facebook.

"Ми завершили операційні кроки, необхідні для закриття наших виставкових залів в Росії, а сьогодні останній з них припинив роботу. Таким чином, слідуючи нашим попереднім заявам, завтра всі магазини наших брендів в Росії будуть закриті", - йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що в LPP Group ще 4 березня заявили, що закриють всі магазини в Росії та пішла з ринку у зв'язку з повномасштабним нападом РФ на Україну. Крім того, компанія повністю припинила постачання товарів на російську територію, зупинила інвестиції та проекти, а також закрила онлайн-магазини.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія почала бомбити українські міста. Масово гине мирне населення України.

Майже 240 великих компаній покинули російський ринок. Правда, деякі продовжують працювати та фінансувати вбивства українців. Станом на 21 березня в Міністерстві закордонних справ України нарахували 50 відомих компаній, які повністю або частково працюють у РФ, в тому числі та мережа супермаркетів Ашан

29 березня найбільший світовий виробник підшипників шведська компанія SKF заявила про зупинку свого заводу в Росії. Також компанія Johnson & Johnson призупинила постачання засобів особистої гігієни у РФ через "збільшення масштабів гуманітарної кризи", викликаного війною в Україні.

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