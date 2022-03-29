Компанія володіє великим заводом у Твері.

Найбільший світовий виробник підшипників шведська компанія SKF заявила про зупинку свого заводу в Росії.

Про це повідомив екс-міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет в Telegram.

"SKF володіє великим заводом у Твері та не робила офіційних заяв щодо виходу з Росії (власне, тому ми й планували пікетування їхнього офісу). Але зараз нам стало відомо, що SKF таки зупинила свій завод. Постачання підшипників припинилось. Про це на внутрішньому порталі компанії повідомив її президент", - пише Дубілет.

Він пояснив, що питання підшипників — це не лише економічне, але й чисто військове. Підшипники – один з ключових елементів для виробництва російських вагонів. Також ці деталі постачаються на заводи "КАМАЗ" та "ГАЗ".

За прогнозами експертів, товарних запасів підшипників в Росії лишилось на 1-2 місяці.

Довідка УНІАН. SKF — шведська інтернаціональна машинобудівна компанія, найбільший в світі виробник підшипників, систем змащування і мехатроніки. Штаб-квартира компанії розташована в Гетеборзі.

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