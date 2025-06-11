Президент Сербії заявив, що підтримує захист територіальної цілісності держав-членів ООН.

Сербія готова допомогти Україні відновити після війни котресь зруйоноване росіянами місто, але не знає, як покласти край самій війні. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент країни Александар Вучич заявив під час саміту "Україна – Південно-Східна Європа".

Зокрема на брифінгу, в якому взяли участь президент України Володимир Зеленський та представники інших запрошених держав, сербського лідера запитали, чи можна, на його думку, досягти згоди між Україною та Росією.

"Не знаю. Запитайте пана Володимира, або ще когось. Мені здається, що це питання на 100 мільярдів доларів чи євро. Я не можу висловити пропозицію, припущень, не можу втрутитися у внутрішні справи України. Україні належить право вирішувати там, де йдеться про їхні справи", - сказав Вучич.

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Також його запитали, яка є перспектива економічних зв’язків між Сербією та Україною.

"Дуже важливо, що ми обговорили нашу двосторонню співпрацю, гуманітарну допомогу, зокрема деякі інші питання. Навіть запропонував деякі нові моделі, нові ділянки співробітництва між Сербією та Україною", - заявив Вучич.

Він додав, що між ним та Зеленським пізніше відбудуться певні перемови.

"Отже, я думаю, що ми зможемо розглянути деякі питання стосовно економічного нашого обігу, якісь питання колишніх часів… Сподіваюся, що наше співробітництво зростатиме та якомога швидче вийде на вищий рівень", - сказав сербський президент.

Під час своєї привітальної промови Вучич сказав, що для нього "честь та привілегія" бути сьогодні в Україні, зокрема в Одесі та подякував за гостинність.

Звертаючись до Зеленського, сербський лідер сказав: "Можу уявити наскільки ви та всі українські громадяни є ситими по горло всім тим, що ми тут говорили про велику підтримку та допомогу Україні й зрештою все зводиться до ваших людей та вашої країни та того, що ви змушені дбати про себе самі".

Він додав, що Сербія залишається твердою, рішучею відносно дотримування міжнародного права, статуту ООН, що включає захист територіальної цілісністі держав-членів ООН, як найбільш важливих принципів.

"Ми завжди адвокували за це та будемо залишатися на цьому рішуче та я думаю, що це може бути корисним в певному сенсі для України також. Хочу підняти деякі інші питання... Якщо буде припинення вогню, чи перемир’я, це стосується вас (Зеленського – УНІАН) та українсього народу. Ми можемо бути в цьому помічниками, але я хотів би взяти з вами, пане президенте, якісь одне-два міста чи регіони, які ми могли би відновити. Думаю, що це було б дуже зрозуміло, помітно для українського народу, щоб він міг отримати чітку підримку", - наголосив Вучич.

Він також сказав, говорячи про гуманітарне питання, політичну підтримку, підтримку територіальної цілісністі, що Сербія готова слухати та дивитися, як можна допомогти Україні.

"Сподіваюся, ми можемо зробити хоч трошки більший внесок для українського народу без великої помпезності, та я думаю, що ваші люди справді цього варті", - додав президент Сербії.

Вучич в Україні

Як писав УНІАН, президент Сербії Александар Вучич 11 червня приіхав до України вперше з початку повномасштабної війни РФ. Про це повідомив сайт сербського президента, де також йшлося, що візит запланований в Одесу – на саміт Україна - Південно-Східна Європа.

В Одесу також приїхали інші іноземні лідери, зокрема прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович, румунський президент Нікошур Дан й лідерка Молдови Мая Санду.

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