Сербський лідер здійснить візит до Одеси.

Президент Сербії Александар Вучич сьогодні, 11 червня, здійснить візит до України вперше з початку повномасштабної війни РФ. Зокрема він приїде до Одеси. Про це йдеться на сайті адміністрації сербського президента.

Як стало відомо, Вучич на один день приїде до України, аби взяти участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа, який відбудеться в Одесі.

За інформацією ЗМІ, в Одесу також приїдуть прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович, румунський президент Нікошур Дан й лідер Молдови Мая Санду.

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У мережі також повідомляють, що до Одеси також приїдуть прем'єр-міністр Хорваті Андрій Пленкович, президент Румунії Нікошур Дан та лідерка Молдови Мая Санду.

Александар Вучич - останні новини

Нагадаємо, нещодавно сербський президент прилетів до Москви, аби взяти участь у військовому параді 9 травня. За його словами, він очікує від Європейського Союзу наслідків за таке своє рішення.

"Замість того, щоб ставитися до нас з розумінням і поблажливістю, як до малого народу, якому заподіяли велику кривду, забравши 14 відсотків нашої території, сьогодні вони мають свої інтереси і кажуть нам: "Не повертайтеся до минулого"", - прокоментував він реакцію ЄС на свій візит до Москви.

Також Вучич заявив, що поважає територіальну цілісність України, попри свій візит до Москви. Таким чином він відкинув припущення про те, що його тісні зв'язки з Росією та бажання Сербії приєднатися до ЄС суперечать один одному.

"Політична воля Сербії є однозначною: Сербія має йти європейським шляхом, прискорювати свою інтеграцію і виконувати свою роботу", - сказав Вучич.

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