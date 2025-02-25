Сербія оперативно вибачилася перед агресором.

Сербія була в числі країн, які в ООН проголосували за українську резолюцію до третьої річниці російського вторгнення, де засуджувалася агресія РФ. Тепер у Белграді шукають "диверсанта", відповідального за це.

Як пише видання РТРС, віцепрем’єр Сербії Александар Вулін назвав ганьбою та зрадою голосування Сербії за антиросійську резолюцію і закликав главу МЗС взяти на себе відповідальність.

"Я не вірю в помилку, тому що немає жодного серба, який би не подумав, голосуючи проти Росії, нашого єдиного історично незмінного союзника. Я не вірю в помилки, але вірю в зраду. Міністр закордонних справ має взяти на себе відповідальність за завдану нам ганьбу та понести всі політичні наслідки… Це голосування – ганьба, за яку треба відповідати", – заявив Вулін.

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Президент Сербії Александар Вучич був більш обережним у висловлюваннях і взяв на себе відповідальність за це голосування, яке він назвав помилкою. Він зазначив, що голосуючи за українську резолюцію, Белград хотів підтвердити свій принцип щодо необхідності поважати територіальну цілісність будь-якої держави.

"Я вважаю, що Сербія сьогодні зробила помилку. Я не встиг достатньо розібратися з цим, можливо, я занадто втомився, можливо, у мене занадто багато справ. Я прошу вибачення в першу чергу у громадян Сербії. Пояснення, яке я почув потім, було те, що ми підтвердили б наші позиції щодо територіальної цілісності. Я не думаю, що ми повинні потурати будь-якій силі, ані росіянам, ані американцям, Я думав, що це було в інтересах держави Сербія, на жаль, цього не сталося", - сказав Вучич.

За його словами, Сербії було варто утриматися від голосування щодо української резолюції, як вона утрималася щодо американської.

У Москві тим часом заявили, що Сербія оперативно вибачилася перед ними за засудження російської агресії проти України.

"Безумовно, почули, безумовно, прийняли (вибачення Вучича). Дійсно, трапляються технічні помилки. І звичайно, така оперативна реакція глави держави вельми імпонує нам", – сказав спікер Кремля Дмитро Пєсков.

Українська резолюція в ООН на третю річницю війни

Як писав УНІАН, Генасамблея ООН схвалила поданий Україною та підтриманий більшістю країн Європи документ про засудження російської агресії. Резолюцію, приурочену до третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ, намагалися заблокувати американці, але не змогли.

Українську резолюцію підтримали 93 голосами "за", проти проголосували 18 країн – у тому числі Сполучені Штати, які перед цим критикували документ за те, що він буцімто заважає мирним переговорам з агресором.

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