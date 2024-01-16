За даними ЗМІ, про це Майк Джонсон повідомив у приватній розмові з республіканцями.

Спікер Палати представників Майк Джонсон не прийме будь-яку угоду із Сенатом і Білим домом про безпеку кордону, що передбачало б продовження допомоги Україні. Як інформує Fox News, про це Джонсон у приватному порядку повідомив однопартійцям по Республіканській партії у Палаті представників.

За словами одного з депутатів-республіканців, спікер сказав, що Палата представників не підтримає нічого, окрім закону щодо безпеки кордону з Мексикою, відомого як HR2.

"Це сталося в той момент, коли двопартійна група сенаторів обговорює, яких компромісів щодо прикордонної політики можна досягти в обмін на підтримку республіканцями запиту демократів на додаткове фінансування в розмірі 110 мільярдів доларів для України, Ізраїлю та інших гуманітарних цілей", - нагадує видання.

За словами джерела, Сенат близький до угоди про кордон. Водночас інший депутат-республіканець висловив переконання, що жоден із його однопартійців не підтримає угоду з Сенатом.

"Де в цьому безпека кордону? Нам потрібен HR2 або функціональна альтернатива, але спікер правильно каже, що президент в односторонньому порядку вніс понад 60 змін у політику, які демонтували нашу безпеку кордонів і привели нас туди, де ми є. Він може в односторонньому порядку це виправити сьогодні без будь-яких законодавчих дій", - наголосив законотворець.

Допомога США Україні - останні новини

Україна "гостро" потребує підтримки США. Про це нещодавно заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Він зазначив, що допомога, яку США надавали Україні, нині припинилася, а "атаки, які проводять росіяни, тільки посилюються".

У грудні законодавці від Республіканської партії США пішли на різдвяні канікули, так і не погодивши допомогу Україні.

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