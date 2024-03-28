Російське суспільство прокачене на ненависть, каже він.

Зникнення Путіна не призведе до швидких змін у ставленні громадян Росії до світу, вважає очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"Швидко точно нічого не зміниться, одразу вам кажу. Із різкими змінами в РФ не може різко змінитись їхнє ставлення до світу, їхнє світосприйняття. Зрозумійте, що вони стали насправді жертвами своєї ж пропаганди. Це відбулось, вони це визнають, скажімо так", - сказав він на Kyiv Stratcom Forum 2024.

На думку Буданова, зараз російське суспільство прокачене на ненависть до України та "колективного Заходу". "Навіть якщо зараз з’явиться людина і скаже: "Знаєте, зупиняємось!", навіть якщо все зупинилось - ця ненависть ще багато років буде впливати досить серйозно на усі прийняття рішень, тому що всі вони будуть виходити з позицій, що вони - вороги", - додав голова ГУР.

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Водночас він зазначає, що й Україна, навіть якби війна закінчилася і Росія перепросила за все, не повірила в це. "Це незворотні процеси, які вже пройшли в суспільстві. Для цього потрібні роки і робота", - сказав розвідник.

Плани Путіна у війні

Нагадаємо, російський Центрвиборчком оголосив, що Путін переміг на президентських виборах "з рекордними 87,3% голосів".

Росія відкидає українську формулу миру, в яку входять наступні питання: радіаційна, ядерна та енергетична безпека країни, завершення війни, виконання статуту ООН і повернення всіх українських полонених.

Натомість колишній президент РФ Дмитро Медведєв опублікував російський "мирний план". В Росії вимагають визнати, що "територія України належить РФ", тому вона має капітулювати.

Зараз російська влада та силові структури активно намагаються звинуватити Україну в причетності до масштабного теракту в Москві.

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