Знаряддям Москви соратник Путіна пропонує зробити "тимчасовий парламент" під егідою ООН.

Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації, екс-президент РФ, один із найближчих соратників російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Медведєв визнав, що в Україні ведеться не так звана "спеціальна військова операція", а справжня війна, яку розв'язала РФ. Це випливає із заяви Медведєва, яку він зробив, висловлюючись про формулу миру президента України Володимира Зеленського.

Зокрема, у своєму Telegram-каналі чиновник ображає Зеленського, західних союзників і насміхається над прагненням України відстояти свою незалежність. "...усі чудово розуміють, включно зі знахабнілими західними брехунами, що навіть у набагато простіших ситуаціях під час війни мир може бути досягнутий або за наявності взаємної волі сторін на основі розумного компромісу, або шляхом капітуляції однієї зі сторін конфлікту", - заявив Медведєв.

Він називає Україну "колишньою" країною і "сконструював свою, російську формулу", яку вважає гуманною. Зокрема, він вважає за необхідне визнати, що територія України "належить РФ", Україна повинна капітулювати, піддатися демілітаризації та на майбутнє втратити право створювати "воєнізовані формування".

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Соратник російського диктатора заявив, що на міжнародному рівні київську владу слід визнати "нацистською", Україну під контролем ООН потрібно примусово денацифікувати і позбавити можливості коли-небудь вступати у військові альянси без згоди Росії.

У переліку "формули миру" Медведєва - відставка всіх конституційних органів влади України і проведення "виборів тимчасового самоврядного парламенту", який і має стати знаряддям Москви. Відбуватися процес, на думку екс-президента РФ, має під егідою ООН.

Також Медведєв вважає, що Київ зобов'язаний відшкодувати Кремлю втрати, які отримані через війну, розв'язану самою ж державою-агресором.

"Має бути ухвалення тимчасовим парламентом законів про виплату всіх належних компенсацій Росії, включно з виплатами родичам загиблих громадян нашої країни і виплатами за шкоду здоров'ю поранених. Встановлення порядку відшкодування майнової шкоди, заподіяної суб'єктам Російської Федерації", - заявив ворожий чиновник.

Він вважає, що надалі за допомогою "тимчасового парламенту" має бути ухвалено "акт про возз'єднання територій України і Росії", після чого цей "парламент" має саморозпуститися.

"Такою може бути м'яка російська формула миру. Адже це і є компромісна позиція, так? Думаю, саме за нею і можна шукати доброзичливий консенсус із міжнародним співтовариством, включно з англосаксонським світом, проводити продуктивні саміти, розраховуючи на взаєморозуміння наших близьких друзів - західних партнерів", - заявив соратник Путіна.

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Раніше Дмитро Медведєв прокоментував ракетний удар по Одеському порту 6 березня. У своєму Telegram-каналі він написав, що метою атаки Кремля на Одесу не був кортеж президента України Володимира Зеленського, який приїхав у місто, щоб зустрітися з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Медведєв стверджує, що за бажання росіяни могли вбити Зеленського, але мета удару була іншою. При цьому, кремлівський чиновник висловив жаль щодо того, що президент України не постраждав.

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