Білоруський диктатор вважає, що війна Москви проти Києва - "забезпечення безпеки для Росії".

Олександр Лукашенко заявив про "унікальний момент" для завершення "конфлікту в Україні". Він вважає, що це потрібно зробити, "поки Росія не розгорнула свою економіку в повному обсязі і не поставила її на військові рейки".

"Зараз склалася унікальна ситуація (я це бачу і інтуїтивно відчуваю), коли можна покласти край цьому конфлікту. Іншого такого може не бути", – цитує Лукашенко видання БЕЛТА.

При цьому він заявив, що війна Москви проти Києва - "забезпечення безпеки для Росії – щоб з території України ніколи не було ознак агресії по відношенню до Росії". Крім того, політик заявив, що нібито російська влада, "як і з перших днів", готова робити кроки до мирних переговорів, а ось Україна "відмовилася від вже готового плану, який лежав на столі" за наполяганням "Заходу і американців".

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Також він вважає, що якщо спалахне конфлікт між США і Китаєм, то про українців все забудуть, тому домовлятися треба вже зараз.

"Тому немає іншого шляху, як укласти мирний договір зараз. Без попередніх умов. Треба домовлятися з українськими військовими. Володя Зеленський непогана людина, але дуже недосвідчена. Оплески його умиротворяють, він дуже задоволений. Але, знаєте, оплески можуть бути далеко не щирими. Він повинен це розуміти. Ось він поїхав на захід і все йому там кричать "ура" і аплодують. А я нагадую йому Горбачова Михайла Сергійовича: він їздив по Заходу, йому все аплодували і чим він закінчив? Точно так буде і тут", – розповів Лукашенко.

Крім цього, Білоруський диктатор назвав українців "прекрасним, добрим народом", тому потрібно погодиться на умови Кремля, щоб припинити загибель громадян.

Позиція Білорусі щодо війни в Україні - що відомо

Офіційний Мінськ з перших днів повномасштабного вторгнення в Україну допомагав Москві і надавав свою територію для ударів по українських містах.

При цьому Олександр Лукашенко заявив, що готовий вступити у війну на боці РФ. У свою чергу в Кремлі розробили детальний план поневолення Білорусі до 2030 року.

Водночас смуга на українському кордоні збільшиться до 2 км в ширину, щоб запобігти її прорив.

26 лютого зі станції Слонім Гродненської області на станцію Неклиновка в Ростовській області РФ відправили ще один військовий ешелон.

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