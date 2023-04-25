Польщу не влаштує такий результат.

Війна в Україні може закінчитися компромісом, а не остаточним врегулюванням.

Ознаки цього бачить глава правлячої партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський, пише агентство PAP. "Сьогодні ми не знаємо, чим може закінчитися війна в Україні. Є ознаки того, що вона може закінчитися певним компромісом, а не остаточним врегулюванням, а це, на жаль, означатиме, що незабаром можуть з'явитися нові небезпеки. Ми не бажаємо такого рішення", - сказав він.

Качинський зазначив, що Польща цілком підтримує Україну в її прагненні деокупувати свої території, проте "не все залежить від нас". Він підкреслив, що польську армію необхідно зміцнювати.

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"У різних аспектах, як з точки зору вогневих можливостей, здатності відбити повітряну атаку, так і - це особливо важливо сьогодні на українському фронті - наступальних можливостей", - додав він.

Позиція Польщі щодо війни в Україні

Як відомо, країна з перших днів повномасштабного вторгнення РФ підтримала Україну. Влітку глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що 24 лютого польська влада пообіцяла Україні бути поруч стільки, скільки вона буде воювати.

У серпні в Польщі заявили, що вже надали Україні допомогу на суму понад 10 мільярдів злотих. Крім того, вони прийняли найбільшу кількість біженців з України.

У 2023 році польський президент Анджей Дуда першим погодився передати українській армії роту танків Leopard 2. Також він заявив про передачу Україні літаків МіГ-29.

Нещодавно прем'єри Польщі, Чехії та Словаччини випустили спільну статтю, в якій порівняли діалог з Кремлем з розмовою зі стіною.

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