Йому довелося повертатися в країну через Польщу.

У перший день повномасштабного вторгнення Російської Федерації влада Польщі пообіцяли Україні підтримувати її до кінця війни.

Про це розповів глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Дмитру Гордону.

У ніч на 24 лютого він вилетів зі Сполучених Штатів Америки в Стамбул.

"І тут я бачу новину, що в "Борисполі" літак йшов на злітку – його розвернули і назад припаркували. І я все зрозумів. І написав відразу повідомлення помічнику, що потрібно перебивати квитки "Стамбул – Київ" на "Стамбул – Варшава" - згадав Кулеба.

Він розповів, що в той момент не зміг стримати сльози, оскільки усвідомив масштаб трагедії, яка розгорнеться в Україні.

Вже у варашавському аеропорту посол України в Польщі Андрій Дещиця сказав, що його хоче прийняти польський президент Анджей Дуда.

"Я приїхав до їхньої Ради національної безпеки. Така закрита, закапсульована кімната. Там був президент Дуда, [тодішній прем'єр Польщі] Ярослав Качинський, всі військові, карта вже була - все. Ну, так, був такий, важливий, політичний момент. Вони кажуть: "Дивіться. Ми будемо з вами стільки, скільки ви будете воювати", - згадав міністр.

У ніч на 25 лютого Кулеба дістався кордону з Україною, зустрівся там з рідними і повернувся в країну.

Раніше Кулеба розповів, про що говорив з президентом США Джо Байденом за кілька днів до війни.

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