Тим часом білоруський диктатор Олександр Лукашенко продовжує підігрувати російській пропаганді, а також готується допомогти Росії та Китаю в ухиленні від санкцій.

Російський президент Володимир Путін не демонструє жодних ознак того, що він готовий піти на компроміс щодо своїх заявлених максималістських цілей у війні, які включають "нейтралітет" і "демілітаризацію" України, а також де-факто зміну режиму в Києві.

Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Тим часом, білоруський диктатор Олександр Лукашенко оголосив про плани відвідати Китай з 28 лютого по 2 березня і зустрітися з Сі Цзіньпіном для підписання угод про торгівлю, інвестиції, масштабні спільні проекти та інші питання.

"Олександр Лукашенко планує зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, щоб, можливо, допомогти Росії та Китаю в ухиленні від санкцій на тлі повідомлень про те, що Пекін серйозно розглядає можливість відправлення Москві летальної допомоги", - зазначають аналітики.

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В ISW додають, що Китай може спробувати використати угоди з Білоруссю, щоб приховати порушення санкцій.

Водночас Лукашенко підіграв інформаційній операції Кремля щодо Придністров'я, неправдиво заявивши, що відкриття придністровського фронту буде в інтересах Заходу. Він стверджував, що Україна зазнає великих втрат, якщо відкриє другий фронт війни, але Захід прагне перемогти як Росію, так і окуповане Росією Придністров’я.

"Заяви Лукашенка підтверджують ширшу інформаційну операцію Кремля, яка малює Росію як воюючих із Заходом, а не з Україною", - пише ISW.

Тим часом, російські офіційні особи та пропагандисти продовжують стверджувати, що саме допомога Заходу Україні у протистоянні незаконному вторгненню Росії нібито затягує війну, а не прагнення Росії до реалізації своїх максималістських цілей.

Війна в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше в ISW заявили, що в Кремлі не коментували першу річницю повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого, імовірно, через те, що Росія не змогла досягти жодної із заявлених цілей і не мала значних територіальних здобутків з липня 2022 року.

Тим часом стало відомо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував свій візит до КНР заради зустрічі з главою китайської держави Сі Цзіньпінем після публікації "мирного плану" про врегулювання "української кризи" з боку МЗС Китаю. свій візит Лукашенко планує з 28 лютого по 2 березня.

А президент України Володимир Зеленський допускає вторгнення Росії в одну з країн НАТО, оскільки лідеру РФ Володимиру Путіну треба буде показувати "успіхи" своєму народові. Він також наголошує, що відмова від підтримки України з боку західних партнерів призведе до Третьої світової війни.

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