Голова МЗС Польщі закликав європейців готуватися до того, що США втратять інтерес не тільки до України, а й до Європи.

Розв'язана Росією війна проти України може тривати кілька десятиліть. Таку думку в колонці для Le Monde висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, зазначивши, що ця війна - колоніальна.

Розмірковуючи про те, скільки часу знадобиться для відновлення миру в Україні та стабільності в Європі, слід діяти на основі трьох постулатів, заявив він:

"По-перше, ми повинні враховувати, що це війна, яку веде колишня імперська метрополія проти того, що вона вважає непокірною колонією. Історія вчить нас, що колоніальні війни зазвичай тривають кілька десятиліть".

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Також, як зазначив Сікорський, для того, щоб країна-загарбник почала сумлінні перемовини, вона має зробити висновок, що вторгнення було помилкою.

"По-третє, з огляду на вищезазначене, ми маємо пам'ятати, що колоніальні війни, як правило, закінчувалися за наявності іншої групи лідерів", - констатував міністр.

При цьому він закликав європейців готуватися до того, що США втратять інтерес не тільки до України, а й до Європи.

Війна в Україні виявилася набагато складнішою: що повідомлялося

Нагадаємо, після розмови з президентом РФ Володимиром Путіним 19 травня американський лідер Дональд Трамп заявив, що США не варто було втручатися в російсько-українську війну. За його словами, це проблема Європи, і США "вплуталися в те, у чому їм не слід було брати участь".

Як писали у Time, Трамп також зробив незвичне для себе зізнання в тому, що не так він уже й "обізнаний" у переговорах між Україною і Росією. Це нетипове визнання невігластва, можливо, задало мирному процесу новий і невизначений курс.

"Американська спроба організувати мир між ними (Україною і Росією) поки що не принесла обіцяної Трампом простої і швидкої перемоги. Одним словом, усе виявилося набагато складнішим, ніж він думав", - йшлося в публікації.

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