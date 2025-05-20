'Це не моя війна': Трамп заявив про 'червону лінію' виходу з мирних переговорів

Він заявив, що війна повинна була залишитися "проблемою Європи", а США не повинні були втручатися.

Президент США Дональд Трамп вважає, що Вашингтону не варто було втручатися в російсько-українську війну. Під час пресконференції у Білому домі за підсумками розмови з диктатором Володимиром Путіним він заявив, що це проблема Європи, інформує The Independent.

Американський лідер зазначив, що США "вплуталися в те, у чому їм не слід було брати участі".

"Знову ж таки, це була європейська ситуація. І вона мала б залишатися такою. Але попередня адміністрація твердо переконала нас, що ми повинні долучитися. І ми зробили набагато більше, ніж Європа, у плані коштів", — сказав Трамп.

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Крім того, президент США заявив, що має "червону лінію в голові" щодо того, коли він відмовиться від зусиль, спрямованих на припинення війни Росії в Україні. Він наполягав на досягнутому прогресі під час двогодинної розмови з Путіним, але повторив свої погрози вийти з переговорного процесу.

"Це не моя війна", - заявив Трамп.

Розмова Трампа і Путіна

Як повідомляв УНІАН, 19 травня американський президент провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, після чого зв'язався з кремлівським правителем Путіним.

Під час двогодинної розмови вони обговорювали припинення війни та подальшу спіправцю між Вашингтоном та Москвою.

Згодом Трамп написав у мережі, що Росія і Україна "негайно" розпочнуть переговори про припинення вогню і завершення війни, а умови цього обговорюватимуться між двома сторонами.

В його заяві не було нічого про посилення санкцій проти Росії, яка неодноразово відмовлялася від запропонованого ним перемир'я.

Водночас американські ЗМІ писали, що Трамп намагається дистанціюватися від мирної угоди, оскільки виявив, що не може припинити війну в Україні.

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