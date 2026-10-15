Трамп раптово знайшов нового винуватця війни в Україні

Трамп також назвав "важливу" причину, чому він не називає Путіна диктатором.

Президент США Дональд Трамп раптово вигадав нову причину вторгнення російського диктатора Володимира Путіна в Україну. За його словами, до цього нібито призвели дії попереднього президента США Джо Байдена.

"Одна з причин війни в Україні – те, що Байден всюди висміював Росію", – заявив Трамп.

Він також пояснив, чому не називає Путіна диктатором. За його словами, він "майстер угод", тому не обзиває людей.

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"Я не називаю Путіна диктатором, тому що мені доводиться укладати угоди з людьми, тому я не ходжу й не обзиваю їх. Я – майстер укладення угод. Я завжди був дуже вправним укладачем угод. Саме завдяки угодам я став дуже багатим. Тому я не ходжу й не висміюю людей", - сказав Трамп.

Трамп і війна в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що США офіційно пригрозили Україні припинити обмін розвідданими. Доступ України до системи Starlink було обмежено без попередження, що посилило зростаючу невизначеність щодо того, чи почали США скорочувати обсяг розвідувальної та військової допомоги Україні.

Також кілька днів тому Трамп закликав до зміни президента в Україні. Він заявив, що українцям потрібен новий лідер, "який зможе укласти угоду" з Росією. Також він звинуватив Зеленського в тому, що той нібито "міг укласти багато угод, але з якоїсь причини цього не робить".

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