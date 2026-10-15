Трамп грає з Путіним в 'російську рулетку', шкодячи власній партії, - Axios

Американський президент псує рейтинги своєї партії, ідучи на поступки диктатору, якого ненавидять американці.

Президент США Дональд Трамп активізував зближення з російським диктатором Володимиром Путіним напередодні проміжних виборів до Конгресу, створюючи додаткові проблеми для Республіканської партії. Про це пише Axios.

Видання нагадує, що після телефонної розмови з Путіним у п'ятницю Трамп протягом п'яти днів зробив низку дипломатичних поступок Росії. Зокрема, він оголосив про домовленість щодо призупинки санкцій і дозвіл на експорт мільйонів тонн російського дизельного пального.

У суботу американський президент розкритикував Володимира Зеленського за удари по російських нафтопереробних заводах і зажадав заміни українського лідера. Наступного дня Трамп несподівано оголосив про негайне енергетичне перемир'я, однак Росія продовжила атакувати українську енергетичну інфраструктуру.

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У понеділок він також відкинув повідомлення розвідки про допомогу Росії Ірану в його військових діях. А у вівторок повторно захистив домовленість щодо дизельного пального, попри побоювання, що отримані кошти підживлюватимуть російську воєнну машину.

"Вигоди для Росії очевидні. Значно менш зрозуміло, чого досягають поступки Трампа для безпеки США, європейських союзників або його власних політичних перспектив", – зазначає Axios.

За оцінкою видання, домовленість навряд чи суттєво знизить ціни на пальне у США, які зросли через війну з Іраном. Водночас Вашингтон віддаляється від європейських союзників по НАТО на тлі посилення російських диверсій, кібератак та вторгнень безпілотників.

Політичні ризики для республіканців також зростають. Згідно з опитуванням YouGov, проведеним у січні, 81% виборців, які підтримали Трампа у 2024 році, негативно ставляться до Путіна. Отже, поступки російському диктатору - це зовсім не те, що може сподобатися американським виборцям.

Однак у той час, як Республіканська партія ризикує втратити контроль над Конгресом, що може заблокувати законодавчі ініціативи самого ж Трампа, президент США вдає, що це не його проблеми.

"Я не балотуюся на цих виборах, я вже переміг із приголомшливим переконливим результатом", - написав він нещодавно у соцмережі.

Політика Трампа

Як писав УНІАН, Путін і Трамп можуть зустрітися на саміті АТЕС у Китаї в листопаді. За словами Пєскова, зустріч поки що не узгоджена, але її можливість обговорюватимуть у разі присутності обох лідерів.

Також ми писали, що двопартійна група сенаторів США закликала Дональда Трампа відмовитися від угоди з Путіним щодо дизельного пального та не скасовувати санкції проти енергетичного сектору РФ. Вони заявили, що такий крок шкодить інтересам США, є "зрадою народу України" та фактично фінансує російську війну.

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