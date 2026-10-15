Початком кінця 'дружби' Трампа і Зеленського стала зустріч у Нью-Йорку: WSJ розкрив подробиці

Від теплих зустрічей все переросло у відкрите протистояння.

Протягом останніх днів Україна раптово зіткнулася з обмеженнями щодо своїх військових терміналів Starlink. Українські чиновники підозрюють, що президент США Дональд Трамп наказав Ілону Маску обмежити доступ України до супутникових систем.

Ці підозри поки що не підтверджені, але вони підкреслюють, наскільки сильно погіршилися відносини між США та Україною в останні тижні – на тлі прагнень Трампа закінчити війну, пише The Wall Street Journal.

За останні дні Трамп запропонував купувати у Москви нафту за вигідною дизельною угодою, зажадав від президента України Володимира Зеленського піти у відставку та оголосив про нібито введене енергетичне перемир’я між Росією та Україною. яке Москва майже відразу ж порушила.

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У результаті – Україна в люті, союзники США нервують, а в Республіканській партії назріває дедалі більший розкол щодо зовнішньої політики Трампа напередодні проміжних виборів. "Це серйозна проблема – і ми зробимо все можливе, щоб її виправити", – заявив конгресмен-республіканець від штату Пенсильванія Брайан Фіцпатрік (республіканець від штату Пенсильванія).

Він додав, що Конгрес вживе заходів – якщо виявиться, що американський уряд дійсно запровадив обмеження швидкості для військового доступу України до Starlink. "Якщо ми почнемо "гасити" Україну – це матиме наслідки, запам’ятайте мої слова", – підкреслив він. Говорячи про наслідки, він заявив, що Конгрес може призупинити фінансування будь-яких федеральних агентств, відповідальних за це.

Загроза припинити обмін розвідданими

У своїй заяві Білий дім зазначив, що "президент і його команда, як і раніше, віддані продовженню конструктивної ролі у завершенні війни між Росією та Україною – і він зберігає оптимізм щодо того, що в кінцевому підсумку ми укладемо мирну угоду".

За словами високопоставлених європейських та українських чиновників – труднощі України з доступом до супутникових терміналів виникли після попереджень США про те, що Трамп може припинити розвідувальну підтримку або продаж зброї Києву. Однак американські чиновники заперечують, що такі погрози взагалі надходили, пишуть ЗМІ.

Українські чиновники та європейські союзники зараз розлючені Трампом, стверджуючи, що він підходить до мирних переговорів абсолютно неправильно. Вони вважають, що єдиний спосіб закінчити війну – посилити тиск на Росію, а не на Україну. Водночас кремлівський диктатор Путін використовує будь-які економічні рятувальні кола від США лише для того, щоб поповнити військову скарбницю Москви та продовжити бойові дії.

Напруженість між Трампом і Зеленським почалася в Нью-Йорку

Зеленський прилетів до США в середині вересня на саміт ООН – упевнений у тому, що багато чого складається на його користь. Україна стримувала російський наступ на полі бою, а Зеленський мав кілька позитивних зустрічей із Трампом – зокрема, дружній саміт НАТО в липні.

Але на тій зустрічі Трамп почав жорстко розпитувати Зеленського, чому Україна завдає ударів по російських нафтопереробних заводах, пишуть ЗМІ. Удари по такій інфраструктурі – ключова частина української стратегії: "вдарити Москву туди, де найболючіше, – по її банківських рахунках, у спробі позбавити її доходів для війни".

Експерти з енергетики загалом погоджуються, що зростання цін на енергоносії насамперед пов’язане з конфліктом в Ірані. Однак успішна кампанія українських дронів проти Росії вивела з ладу від 40 до 50 відсотків нафтопереробної мережі країни, за оцінками аналітиків.

З моменту розмови Трампа із Зеленським – США вже близько шести разів просили Україну припинити ці удари. Українські чиновники, у свою чергу, заявляли, що погодяться на будь-яке енергетичне перемир’я з Росією – але Росія відмовилася – тому вони й не відступили.

Протягом наступного місяця Трамп дедалі більше розчаровувався в Зеленському – а українські удари тривали. Президент дратувався тим, що Україна використовує американські ресурси для ударів по російському енергетичному експорту – таким способом, який, на його думку, міг зашкодити американським споживачам, йдеться в матеріалі.

Далі відбулася зустріч у Маямі

На початку жовтня високопоставлені українські та європейські чиновники прилетіли до Маямі – на зустріч із двома головними помічниками Трампа – у спробі відродити мирні переговори. Обговорення 9 жовтня, які вели зять Трампа Джаред Кушнер і спецпосланець США Стів Віткофф, були спрямовані на розробку нових пропозицій щодо закінчення війни, які були б прийнятними і для Росії, і для України, заявляють журналісти.

Але на цій зустрічі Кушнер і Віткофф заявили, що президент розглядає угоду з Росією щодо дизельного палива. Українські та європейські чиновники були шоковані. Під час шестигодинної зустрічі Кушнер і Віткофф тиснули на українців та європейців, щоб ті підготували новий пакет пропозицій для Росії, намагаючись покласти край війні.

Того ж дня Трамп провів 90-хвилинну телефонну розмову з Путіним – і оголосив про угоду щодо дизельного палива незабаром після того, як поклав слухавку. Кілька республіканців у Конгресі зателефонували до Білого дому, обурені цією заявою.

За їхніми словами, ця угода принесла Росії перемогу – без жодних поступок – і суперечить закону 2022 року, який забороняє США імпортувати російські енергоносії без попередніх консультацій із Конгресом, підсумували журналісти.

Інші новини про відносини між США та Україною

Раніше УНІАН повідомляв, що США офіційно пригрозили Україні припинити обмін розвідданими. Доступ України до системи Starlink було обмежено без попередження, що посилило зростаючу невизначеність щодо того, чи почали США скорочувати обсяг розвідувальної та військової допомоги Україні.

Водночас з’явилася інформація, що Путін і Трамп можуть зустрітися в Китаї. Це може статися на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

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