Петер Сійярто заявив, що "американці та росіяни" повинні поговорити.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто став відкрито повторювати наративи російської пропаганди. Він заявив, що для завершення війни в Україні президенти США та Російської Федерації повинні сісти за стіл переговорів.

За його совами, припинення вогню і мирні переговори в Україні потрібні якомога швидше через загрозу ядерної катастрофи. Саме так спробував угорський дипломат аргументувати свою позицію.

При цьому він згадав про заяви американського лідера Джо Байдена у Варшаві і президента РФ Володимира Путіна в Москві і заявив, що "було б здорово, якби американці та росіяни, нарешті, поговорили один з одним".

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"Ця війна повинна закінчитися негайно. Якщо не буде негайного припинення вогню і негайного початку мирних переговорів, це може стати величезною проблемою. Було б здорово, якби американці і росіяни, нарешті, поговорили один з одним і зробили все можливе, щоб ця війна закінчилася якомога швидше", – цитує Сійярто видання Magyar Hirlap.

Заяви Угорщини щодо війни в Україні - що відомо

Угорська влада не приховує своєї любові до президента РФ Володимира Путіна. Офіційний Будапешт на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну формально засудив напад, але надалі став перешкоджати введенню санкцій.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан постійно вимагав поблажок і періодично погрожував заблокувати введення чергового пакету обмежень. Так, 22 лютого угорський прем'єр знову пригрозив накласти вето на рішення про продовження санкцій ЄС проти Росії, вимагаючи виключити з санкційних списків чотирьох осіб.

Крім того, він відмовився допомагати Україні зброєю і заборонив транзит озброєння по своїй території. При цьому Будапешт демонстративно підтримувати зв'язки з Москвою та Мінськом, вдаючи, що це якось допоможе припинити війну.

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