Велика Британія та Франція розглядають сценарії забезпечення безпеки України, якщо вона укладе мирну угоду з Російською Федерацією.
Одним з таких сценарієв є розміщення їхнього військового контингенту на лінії розмежування, пише Радіо Свобода, посилаючись на слова високопоставленого чиновника НАТО. Він зазначив, що обговорення ведуться не на рівні Північноатлантичного Альясу, а саме у Лондоні та Парижі.
Країни готують віріанти дій на випадок, якщо команда новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа запитає, як саме в цій ситуації можуть долучитися європейські країни.
Іноземні війська в Україні
Раніше ЗМІ повідомили, що план Трампа щодо припинення війни в Україні може включати створення буферної зони, за якою слідкуватимуть іноземні військовослужбовці.
В Естонії вже закликали Європу бути готовою до відправки військ в Україну. У Євросоюзі також повідомили, що такого розвитку подій не можна зараз виключати.
Присутність військових окремих країн обговорювалася й раніше, однак партнери повідомляли лише про готовність повернути своїх військових інструкторів.
Президент Франції Еммануель Макрон раніше казав, що Парижу доведеться обговорювати відправку сухопутних військ, ящо армія РФ прорве лінію фронту.