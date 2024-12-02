Вони хочуть бути готовими до переговорів.

Велика Британія та Франція розглядають сценарії забезпечення безпеки України, якщо вона укладе мирну угоду з Російською Федерацією.

Одним з таких сценарієв є розміщення їхнього військового контингенту на лінії розмежування, пише Радіо Свобода, посилаючись на слова високопоставленого чиновника НАТО. Він зазначив, що обговорення ведуться не на рівні Північноатлантичного Альясу, а саме у Лондоні та Парижі.

Країни готують віріанти дій на випадок, якщо команда новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа запитає, як саме в цій ситуації можуть долучитися європейські країни.

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Іноземні війська в Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що план Трампа щодо припинення війни в Україні може включати створення буферної зони, за якою слідкуватимуть іноземні військовослужбовці.

В Естонії вже закликали Європу бути готовою до відправки військ в Україну. У Євросоюзі також повідомили, що такого розвитку подій не можна зараз виключати.

Присутність військових окремих країн обговорювалася й раніше, однак партнери повідомляли лише про готовність повернути своїх військових інструкторів.

Президент Франції Еммануель Макрон раніше казав, що Парижу доведеться обговорювати відправку сухопутних військ, ящо армія РФ прорве лінію фронту.

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