В Україні вже присутня невелика кількість канадських військових.

Міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що вони можуть розмістити в Україні своїх солдатів, але тільки для навчання українських військовослужбовців.

"Це має бути зроблено досить обережно й обмежено, можливість проведення тренувань. Я не хочу розміщувати особовий склад канадських збройних сил поблизу театру бойових дій, що може створити враження, що ми беремо на себе будь-який компонент бойової ролі", - сказав він в інтерв'ю газеті Star.

За словами міністра, в Україні вже присутня невелика кількість канадських військовослужбовців - вони захищають дипломатичний персонал, а до повномасштабного вторгнення навчали українських солдатів у рамках операції "Об'єднувач". У 2022 році місію перенесли на територію інших країн.

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"Ми навчаємо українців всюди, але я думаю, що було визнано, що деякі з цих тренувань є складними, тому що важко вивезти людей з України, щоб провести навчання. Тому були деякі дискусії про те, чи можемо ми робити це більш ефективно і чи можливо це зробити в Україні", - зазначив Блер, говорячи про переговори в Парижі.

Деякі країни стурбовані тим, що відправлення військ "потенційно розглядатиметься як бойова роль". "І я думаю, що всі були згодні з тим, що це недоречно, і ми не будемо цього робити", - додав він.

Війська НАТО в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Франції заявив, що країни-члени ЄС обговорюють питання можливої відправки своїх солдатів в Україну в майбутньому.

Після цього низка країн, серед яких США, Польща, Чехія, Австрія та Німеччина, заявили, що ніколи такого не зроблять, щоб не ставати учасниками війни з Росією.

Водночас у Литві кажуть, що питанню відправки військ варто приділити увагу, адже на полі бою в Україні вирішується майбутнє Європи.

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