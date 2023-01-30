Раніше стало відомо, що китайські компанії надають РФ економічну і військову допомогу.

Влада США заявила, що Китай надає РФ нелетальну військову допомогу та економічну підтримку.

Пекін, коментуючи ці звинувачення, спробував перекласти відповідальність за війну в Україні на США, пише Bloomberg.

Зокрема, в китайському МЗС заявили, що Вашингтон має припинити постачання зброї Україні.

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"[Китай] ніколи не підлив би масла у вогонь, тим більше не став би використовувати кризу. США - це ті, хто почав українську кризу, і найбільший фактор, що підживлює її. Замість того, щоб розмірковувати про власні дії, США сіють параною і вказують пальцем на Китай. Ми відкидаємо такий безпідставний шантаж і не будемо сидіти і дивитися, як США завдають шкоди законним правам та інтересам китайських компаній", – заявив у понеділок офіційний представник міністерства закордонних справ Мао Нін на брифінгу для преси.

Позиція Пекіна щодо війни в Україні

Китайські чиновники постійно повторюють, що КНР виступає за припинення вогню, припинення війни та мирні переговори. Протягом тривалого часу Китай утримувався від будь-якої критики на адресу РФ у зв'язку з розв'язаної нею кривавою війною проти України.

У вересні ситуація змінилася. Тоді було публічно оголошено, що лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто висловив російському диктатору Володимира Путіну стурбованість тривалою війною. У жовтні після масованого обстрілу України Китай публічно закликав до деескалації та діалогу. У листопаді Сі Цзіньпін застеріг Росію від застосування ядерної зброї і загроз її використання, а також заявив на зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, що Пекін готовий до співпраці для припинення війни в Україні.

Військова допомога Китаю Росії - що варто знати

Екс-посол США і член санкційної групи "Єрмак-Макфол" Майкл Макфол раніше наголошував, що Китай непублічно підтримує санкції проти Росії, відмовляється їй допомагати, надавати технології.

Однак в останні тижні дедалі частіше з'являється інформація про те, що Китай надає допомогу агресору. За інформацією Bloomberg, йдеться про нелетальну військову допомогу та економічну допомогу, що не є масовим відхиленням від західних санкцій щодо Росії. Приміром, за інформацією CNN, китайські компанії продають Росії бронежилети і каски.

Західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що американська сторона вже висловила китайському уряду стурбованість з цього приводу.

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