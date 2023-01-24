Адміністрація США вважає, що уряд Китаю хоче допомогти Росії і не є нейтральною стороною у війні проти України.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну адміністрація президента США викрила китайські держкомпанії у наданні допомоги Росії у війні проти України.

Як повідомляє Bloomberg, адміністрація президента США пред'явила уряду Китаю докази того, що китайські держкомпанії можуть надавати агресору "військову та економічну допомогу".

Як йдеться в матеріалі, адміністрація США вважає, що уряд Китаю хоче допомогти Росії і не є нейтральною стороною. Офіційні особи США підняли це питання в бесіді зі своїми китайськими колегами і "попередили про наслідки надання матеріальної підтримки війні".

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Як йдеться в матеріалі, діяльність держпідприємств КНР була кваліфікована як "як свідоме сприяння Росії в її військових діях".

Війна в Україні та позиція Китаю:

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Китай офіційно зайняв нейтральну позицію і закликав до припинення бойових дій і початку мирного діалогу. Пекін не приєднався до санкцій проти Росії.

Посол КНР в ЄС Фу Цун заявив, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну поставило Китай "у дуже скрутне становище" і "сильно загострило" відносини КНР з Європою.

Екс-координатор Державного департаменту США з питань санкцій Деніел Фрід впевнений, що Китай не планує підтримувати Росію у війні в Україні. За його словами, Пекін побачив, що Захід не такий слабкий, як йому здавалося.

24 січня 2023 року адміністрація президента США Джо Байдена висловила занепокоєння через те, що китайські компанії продають Росії нелетальне обладнання для використання на війні в Україні. Зокрема йшлося про те, що китайські компанії продають Росії бронежилети та каски.

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