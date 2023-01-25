Влада США з'ясувала, що Китай надає РФ нелетальну військову допомогу і економічну підтримку.

Влада США дізналася, що компанії з Китаю дають РФ нелетальну зброю, яку та в свою чергу використовує проти України.

Як пише Reuters з посиланням на власне джерело, американська сторона вже висловила китайському уряду стурбованість. Як вказало джерело, американська влада дізналася, що Китай надає нелетальну військову допомогу і економічну підтримку.

Як заявило джерело, діяльність китайських компаній викликає тривогу в Білому домі. Однак там думають що це "сильно скорочена версія від початкового плану Китаю, який передбачав продаж смертоносної зброї для війни проти України".

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США попередили Китай про настання наслідків, якщо країна дасть РФ летальну зброю для війни проти України. Американська сторона використовує дипканали, щоб пояснити китайській владі заклопотаність, додав він.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Китай офіційно зайняв нейтральну позицію. Пекін не приєднався до санкцій проти Росії.

Нещодавно новий посол Китаю в ЄС Фу Цун заявив, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну поставило Китай "у дуже скрутне становище".

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