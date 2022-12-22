Китай непублічно підтримує санкції проти Росії і не передає технології, які в нього є.

Китай, якого Кремль вважає "другом", насправді відмовляється допомагати Росії і надавати їй технології. Разом із цим Пекін вимагає від Москви продавати нафту зі знижкою в 30% і підтримує антиросійські санкції.

Про це розповів екс-посол США і член санкційної групи Єрмак-Макфол Майкл Макфол в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній.

Він нагадав, що санкційна робоча група пропонувала встановити стелю цін на російську нафту на рівні 30-35 доларів, але країни Заходу вирішили зробити її в $60.

"Це неправильне рішення. Я вважаю, це помилка. Але грошей, які надходили від Заходу і йшли на фінансування російської армії цього року було в кілька разів менше, ніж минулого. І навіть друзі Росії - Китай та Індія - платять на 30% менше, ніж Путін хоче. Я вважаю, що це дуже добре", - сказав Макфол.

За його словами, Китай непублічно підтримує санкції проти Росії і не передає технології, які в нього є.

"Вони дуже спокійно, не публічно, але вони не допомагають Путіну. І особливо коли ми говоримо про технології, а це вкрай важливо. Тому що в них є технології, але вони їх не дають. І якщо такі союзники у Росії, я думаю в Кремлі повинні переглянути свої позиції в світі", - сказав Макфол.

Стеля цін для російської нафти

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня ЄС ухвалив рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів за барель.

Це означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Велика Британія, США, Канада, Японія і Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. З 5 лютого 2023 року буде також заборонена купівля російських нафтопродуктів.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набрали чинності. А вже з 6 грудня Туреччина закрила протоки для частини танкерів із російською нафтою.

9 грудня 2022 року США ввели санкції проти компаній, які ризикнули обійти нафтове ембарго. Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США включило до підсанкційного переліку чотирьох фізичних та 26 юридичних осіб.

За словами диктатора Володимира Путіна, у відповідь на рішення західних країн про введення стелі цін на нафту Росія розглядає можливість скорочення видобутку нафти.

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