Там запевнили, що виконуватимуть свої зобов’язання згідно з міжнародним і кримінальним правом.

Президента РФ Володимира Путіна арештують в разі його візиту до Австрії.

Про це заявила міністр у справах Євросоюзу та конституції в уряді країни Кароліна Едтштадлер в інтерв`ю Tagesspiegel. Вона зазначила, що оголошення і видача ордера на арешт Міжнародним кримінальним судом означає, що якби Путін "ступив на австрійську землю, то мав би бути арештований".

"Австрія виконуватиме свої зобов’язання згідно з міжнародним і кримінальним правом", - запевнила Едтштадлер.

Відео дня

Ордер на арешт Путіна

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна і уповноваженої президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової за примусове вивезення українських дітей на російську територію.

Позиція Австрії щодо війни в Україні

У австрійської влади вельми суперечлива позиція щодо війни в Україні. Наприклад у січні глава МЗС Австрії Олександр Шалленберг, що РФ завжди буде важливою для європейських країн, і це маячня, якщо хтось думає інакше.

При цьому Австрія приймає українських біженців. А 17 березня стало відомо, що Австрія приєдналася до міжнародної коаліції зі створення спецтрибуналу для Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: